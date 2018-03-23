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Любое отступление нефти будет достаточно остро восприниматься рублем


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон, а основным поводом к продажам в наших акциях станет ситуация на внешних фондовых площадках.

Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,9% и 2,5% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,9%. На торгах в Азии также преобладают «медвежьи» настроения: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite провалились на 4,7% и 3,7% соответственно. Единственным светлым пятном на темном внешнем фоне выступает динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район 69,5 доллара за баррель.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем снижения российского рынка в начале торгов, на фоне динамики внешних фондовых индикаторов. При этом рост цен на нефть ослабит позиции продавцов, но не сможет полностью нивелировать негативную составляющую. В результате «медведи» уже в начале дня попытаются увести индекс МосБиржи под нижнюю границу узкого коридора, в котором рынок движется с начала марта. Этим уровнем выступает отметка 2275 пунктов, и ее пробой может сигнализировать о вероятности углубления коррекции с отступлением рынка в район 2200 пунктов, где он встретит поддержку со стороны среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года.

В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где на открытии также будут преобладать продажи. При этом, в отсутствие важной макроэкономической статистики в Старом Свете, у игроков не будет поводов для улучшения настроения, что сохранит преобладание «медвежьих» тенденций.

Во второй половине дня основным фактором может стать статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов, которые способные повлиять на динамику рынков. Также мы не исключаем активизации покупок на американских рынках за счет фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что будет способствовать восстановлению заокеанских площадок и может помочь нашему рынку в последние часы торгов отыграть часть потерь. 

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем некоторого ослабления основных мировых валют по отношению к рублю. Однако маловероятно, что «медведям» в долларе удастся полноценно вернуть себе инициативу и вновь увести его ниже 57 рублей. Для этого необходим более существенный рост рынка энергоносителей и выход нефти марки Brent выше 70 долларов. В текущей же ситуации, когда в настроениях преобладает бегство от риска, любое отступление нефти будет достаточно остро восприниматься рублем, несмотря на повышенное предложение валюты со стороны экспортеров. Однако поводов для снижения в «черном золоте» пока не видно – игроки продолжают опираться на последние данные Минэнерго США по запасам, что поддерживает нефть, а значит может способствовать стабильной ситуации в рубле.

Отметим, что также важным фактором сегодня станет заседание российского ЦБ, по итогам которого мы, скорее всего, увидим снижение ставки на 0,25%, что уже заложено в котировки и не окажет существенного влияния на динамику национальной валюты.

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