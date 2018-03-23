Напомним, Сбербанк приобрел Denizbank в 2012 за $3.5 млрд. Таким образом, потенциальная прибыль от сделки может составить $1.8 млрд или около 100 млрд руб. Сделка окажет положительное влияние на коэффициенты достаточности капитала Сбербанка и может стать катализатором для роста дивидендов в этом или следующем году. Наблюдательный совет рассмотрит дивиденды 17 апреля.
Сбербанк может продать Denizbank: сделка станет катализатором для роста дивидендов
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