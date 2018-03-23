Потоки фондов: опасения по поводу торговых войн

Сегмент акций также окажется под давлением.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $90 млн против $160 млн притоков за предыдущую неделю.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: ОТТОКИ $10 млн (против $7 млн притоков на предыдущей неделе) – смена направления

- Совокупно: ПРИТОКИ $60 млн (против $140 млн на предыдущей неделе) – 5 недель притоков

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: ОТТОКИ $1 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) – нейтральная динамика

- Совокупно: ПРИТОКИ $30 млн (против $20 млн на предыдущей неделе) – вторая неделя притоков

Фонды с активным управлением в России привлекают деньги, фонды ETF – теряют

Притоки в активные фонды, ориентированные на Россию, почти полностью компенсировали оттоки из российских ETF, обеспечив в целом невпечатляющий чистый результат по потокам. Однако отметим, что, как и предыдущие несколько недель, притоки в фонды с активным управлением создают отличный фон для опережающий динамики качественных историй, чем низкокачественные бумаги с высоким индексным весом. Мы отмечаем высокие притоки в фонды, инвестирующие в страны Латинской Америки, при этом GEM-фонды показали небольшой приток а размере $0.7 млрд – 13 недель притоков подряд в эту категорию фондов.

Торговые войны приведут к оттокам

Потоки в EM-бондах снова были несущественными – инвесторы по-прежнему опасаются того, как будет развиваться ситуация в сфере мировой торговли. Новостной фон и реакция рынка говорят сами за себя – в ближайшие недели мы ожидаем волны оттоков из GEM-фондов, инвестирующих в облигации.