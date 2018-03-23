На первый взгляд, складывается впечатление, что экономическая активность в феврале переоценена, так как рост промпроизводства снизился с 2,9% г/г в январе до 1,5% г/г в прошлом месяце, несмотря на большее количество рабочих дней и благоприятный эффект базы.

Тем не менее, ведомство связывает экономическую активность с восстановлением сектора услуг; однако оно выразило опасения по поводу дальнейшей динамики промышленного производства в связи со слабостью обрабатывающего сектора.

Это указывает на то, что разрыв между ростом ВВП и промпроизводством скорее всего расширится в ближайшие месяцы.