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Суверенные еврооблигации РФ вчера показали сдержанный рост котировок


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Торги на российском рынке долларового долга ожидаемо начались с роста котировок, что, как и на большинстве долговых рынков, стало реакцией на относительно «голубиные» итоги заседания ФРС.

Однако позитивный настрой сохранялся примерно до середины дня, затем покупки сошли на нет, и российский рынок утратил часть завоеванных позиций, несмотря на то что доходность базового актива продолжила снижаться. Вчера доходность UST10 опустилась примерно на 6 б.п. до 2,82%, что практически соответствует недельному минимуму. Мы же ожидали более уверенного роста на российском рынке долларовых бумаг, учитывая, что в среду вечером цены на нефть вплотную приблизились к уровню 70 долл./барр., что близко к двухмесячным максимумам. Однако российские евробонды продемонстрировали динамику, сопоставимую с той, что была зафиксирована на большинстве других развивающихся рынков. По итогам дня длинные суверенные бумаги РФ RUSSIA'42 (YTM 5,1%) и RUSSIA’43 (YTM 5,1%), а также RUSSIA’27 (YTM 4,3%) прибавили в цене примерно по 0,2-0,3 п.п., а их доходность снизилась на 2 б.п. Ценовой рост в остальных суверенных выпусках был более сдержанным. Пятилетний CDS-спред РФ вчера немного вырос и составил 119 б.п.

В корпоративном сегменте лидировали длинные бонды Газпрома при общем нейтральном фоне

Большинство корпоративных выпусков вчера продемонстрировало крайне сдержанную ценовую динамику, за исключением некоторых бумаг Газпрома. Так, длинные выпуски газового монополиста подорожали примерно на 0,3–0,4 п.п., тогда как в целом в бумагах нефтегазовых компаний ценовых изменений практически не было. Евробонды как госбанков, так и частных банков выросли в цене в пределах 0,1 п.п. В металлургическом сегменте стоит отметить выпуск PGILLN'24 (YTM 5%), который прибавил 0,2 п.п. от номинала, тогда как котировки евробондов других компаний не изменились. Сегодня утром внешний фон скорее негативный: несмотря на то, что доходности гособлигаций США стабильны в районе 2,8% годовых и цены на нефть держатся у отметки 69,6 долл/барр., на глобальных площадках сегодня утром идет заметное снижение котировок из-за возросших опасений о начале торговых войн после объявления президентом США о введении пошлин на импорт китайских товаров.

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