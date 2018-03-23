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ЦБ старательно стерилизует избыток ликвидности


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 7,25%.

Основной аргумент в пользу снижения ставки – сохраняющиеся низкие темпы инфляции, годовой рост цен остается вблизи 2,2%. Завершившееся на этой неделе заседание ФРС не принесло сюрпризов, и ставка была ожидаемо повышена на 25 б.п., а риски, что в этом году будет четыре повышения, а не три, как предполагалось ранее, снизились. Это дает ЦБ некоторое пространство для маневра, а опасения, что дифференциал процентных ставок будет слишком быстро снижаться, немного ослабли.

При этом мы считаем маловероятным, что ЦБ сегодня решится на снижение ставки на 50 б.п., это может спровоцировать распродажу рублевых активов нерезидентами и ослабление рубля. К тому же усиление внешнеполитических рисков в последнее время требует от регулятора определенной осторожности. Это заседание Центробанка также предполагает пресс-конференцию его главы Эльвиры Набиуллиной и публикацию обновленного макроэкономического прогноза, что может дать ориентиры дальнейшего изменения ставки.

Несмотря на возврат депозитов на сумму 583 млрд руб, Банк России решил не проводить депозитный аукцион тонкой настройки

В последнее время Центробанк вновь вернулся к практике удержания ставок на межбанковском рынке вблизи ключевой и поэтому старательно стерилизует весь избыток ликвидности, ограничивая переток средств с банковских депозитов на корсчета банков в ЦБ. Из-за этого в последнее время стали чаще проводиться депозитные аукционы тонкой настройки.

Но сегодня, несмотря на то что ЦБ должен вернуть банкам депозиты на 583 млрд руб., регулятор отказался от проведения подобного аукциона. Возможно, он считает, что кредитные организации не будут стремиться разместить полученные средства на межбанковском рынке, что могло бы привести к падению ставок, а используют их для платежей в бюджет, срок уплаты которых наступает в понедельник. В этот раз объем выплат (НДПИ, НДС и акцизы) высокий и может составить около 950 млрд руб., а платеж по налогу на прибыль в будущую среду может оказаться лишь немногим меньше 700 млрд руб. В результате банкам в ближайшее время в любом случае потребуется дополнительная ликвидность.

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