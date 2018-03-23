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Торговые войны вызвали обвал: S&P500 снизится до 2610 пунктов


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США в четверг закрылись значительным снижением (S&P500: -2,52%) после введения Трампом тарифов на экспорт китайских товаров в объеме более $60 млрд.

Снижение наблюдалось по всем секторам за исключением коммунальных услуг. Одними из лидеров падения стали акции Boeing (BA: -5,19), поскольку для него последствия торговых ограничений особенно негативны. Большие потери понес и финансовый сектор (XLF: -3,69%). Здесь они обусловлены сужением спреда доходности между длинными и короткими казначейскими облигациями, так как это уменьшает процентную маржу для банков. Индекс страха VIX поднялся до 23 пунктов.

Доллар США немного укрепился по отношению к основным валютам. В паре с евро он поднялся с 1,2338 до 1,2324.

Евросоюз, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея получат временное освобождение от пошлин на ввоз стали и алюминия в США. Об этом заявил торговый представитель Штатов Роберт Лайтизер на слушаниях в Сенате. При этом Япония не будет освобождена от пошлин. Впрочем, на фоне сообщений о планах по вводу торговых ограничений для Китая новости о смягчении пошлин на металлы не смогли поддержать фондовые индексы. 

Негативная динамика на фондовых площадках продолжится, так как инвесторы ожидают эскалации напряженности в международных торговых отношениях. После объявления о введении торговых ограничений для Китая на сумму $60 млрд власти страны приняли аналогичные меры, правда, пока пошлины устанавливаются на американский импорт в объеме $3 млрд. Все эти действия могут оказаться лишь началом полномасштабных торговых войн, о которых говорил президент Трамп. Инвесторов тревожит вероятность обострения ситуации, поэтому позитива на рынках сегодня мы не ждем и советуем воздержаться от покупок. После пробоя вниз уровня 2650 пунктов следующей поддержкой для S&P500 являются февральские минимумы в районе 2585 пунктов. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 снизится на 1,2% - до 2610 пунктов.

Из статистики внимания сегодня заслуживает отчет о заказах на товары длительного пользования и данные о продажах нового жилья в США. Оба показателя сигнализируют о состоянии экономики. Мы считаем, что они окажутся чуть ниже ожиданий, так как после бурного роста экономики в конце 2017 года, в 1-м квартале 2018-го отмечается ее небольшое естественное замедление. Мы предполагаем, что рынки спокойно отреагируют на статданные, так как умеренная динамика показателей снижает страхи перегрева экономики.

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