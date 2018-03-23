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ЦБ РФ, скорее всего, еще дважды снизит ставку до конца года


Рынки
Анна Кокорева
Анна Кокорева
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Банк России по итогам очередного заседания совета директоров принял решение понизить ключевую процентную ставку на 0,25%, до 7,25%.

Обосновывая свое решение, регулятор ссылается на следующие факторы.

Снижение инфляционных рисков и динамика инфляции. Годовая инфляция, по мнению банка, находится на устойчивом низком уровне. К концу года ожидает ускорение темпов роста инфляции до 3-4%.

Рост экономической активности. Речь идет о промышленном производстве, рост которого составил 2,2% за первые два месяца года. Напомним, что в конце 2017 года наблюдался сильный спад. Регулятор позитивно оценивает динамику российской экономики, что отчасти поспособствует смягчению денежно-кредитной политики в будущем.

Рублевые пары снижаются, а значит рубль растет по отношению к доллару и евро. Решение банка было ожидаемым, и оно было заложено в котировках ранее, на текущий момент инвесторы фиксируют прибыль. В ближайшем будущем укрепление рубля продолжится в связи с ростом цен на нефть. Пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 56 руб. за «американца», пара евро/рубль может снизиться до 69,5 руб. за единицу европейской валюты.

Для бизнеса и физических лиц снижение ставки означает удешевление заемных средств, а значит ставки по кредитам снизятся следом за ставкой Банка России. Но не стоит забывать, что вместе со ставкой по кредитам упадет и вознаграждение по депозитам. Таким образом, привлекательность банковских вкладов будет снижаться, а спрос на кредиты расти. 

Мы предполагаем, что в течение года Банк России снизит ставку как минимум дважды и продолжит плавно смягчать денежно-кредитную политику.

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