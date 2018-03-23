ЦБ РФ, скорее всего, еще дважды снизит ставку до конца года

Обосновывая свое решение, регулятор ссылается на следующие факторы.

Снижение инфляционных рисков и динамика инфляции. Годовая инфляция, по мнению банка, находится на устойчивом низком уровне. К концу года ожидает ускорение темпов роста инфляции до 3-4%.

Рост экономической активности. Речь идет о промышленном производстве, рост которого составил 2,2% за первые два месяца года. Напомним, что в конце 2017 года наблюдался сильный спад. Регулятор позитивно оценивает динамику российской экономики, что отчасти поспособствует смягчению денежно-кредитной политики в будущем.

Рублевые пары снижаются, а значит рубль растет по отношению к доллару и евро. Решение банка было ожидаемым, и оно было заложено в котировках ранее, на текущий момент инвесторы фиксируют прибыль. В ближайшем будущем укрепление рубля продолжится в связи с ростом цен на нефть. Пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 56 руб. за «американца», пара евро/рубль может снизиться до 69,5 руб. за единицу европейской валюты.

Для бизнеса и физических лиц снижение ставки означает удешевление заемных средств, а значит ставки по кредитам снизятся следом за ставкой Банка России. Но не стоит забывать, что вместе со ставкой по кредитам упадет и вознаграждение по депозитам. Таким образом, привлекательность банковских вкладов будет снижаться, а спрос на кредиты расти.

Мы предполагаем, что в течение года Банк России снизит ставку как минимум дважды и продолжит плавно смягчать денежно-кредитную политику.