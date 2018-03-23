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Прогноз результатов "Русгидро" за 2017 г по МСФО: ожидается падение чистой прибыли


Рынки
Силуэты
Аналитики "Велес Капитал"
 
В понедельник, 26 марта, "РусГидро" представит консолидированную отчетность, а также отчетность по РСБУ за 2017 г и проведет конференц-звонок.

Отчетность будет опубликована после 14.00 МСК, конференц-звонок начнется в 16.00 МСК.

Мы ожидаем спада выручки из-за выбытия сбытовой компании ЭСКБ (продана Интер РАО), по нашим расчетам, ввод Якутской ГРЭС-2 в конце прошлого года не сможет компенсировать потерь в выручке. Динамику EBITDA г/г мы ждем практически нулевую. Мы ожидаем спада чистой прибыли из-за эффекта разовых статей, а также роста финансовых расходов из-за переоценки форварда, заключенного ранее с банком ВТБ.

Мы отмечаем большие риски убытков от переоценки ОС, поскольку реконструкция затопленной Загорской ГАЭС-2 сейчас заморожена, и есть вероятность того, что компания спишет часть ее стоимости. 

На конференц-звонке важную роль будут играть заявления касательно выплаты дивидендов за 2017 г. (компания платит 50% нескорректированной чистой прибыли по МСФО). Сейчас компания платит не согласно дивидендной политике, а подчиняясь распоряжению правительства о выплате половины чистой прибыли на дивиденды. 

Кроме того, интересны будут комментарии касательно Тайшетского проекта РусГидро с РусАлом. 

Большой интерес представляют также комментарии касательно перспектив восстановления Загорской ГАЭС-2, а также предстоящей допэмисии (ранее заявлялось о допэмиссии на 13-14 млрд руб. в ближайшие несколько лет). 

Кроме того, ждем комментариев касательно обсуждения сроков/перспектив ввода механизма ДПМ на Дальнем Востоке.

Нам также будут интересны комментарии касательно перспектив выхода банка ВТБ из капитала компании. 

Мы отмечаем большие риски признания убытка от обесценений дебиторской задолженности, а также основных средств в годовой отчетности РусГидро. Мы ожидаем слабой отчетности даже без них. В нашем прогнозе совокупные единоразовые списания (т.е. убыток) составляют 10 млрд руб. Мы ожидаем, что компания объявит низкую дивидендную базу из-за разовых убытков.  Поскольку консенсус не предполагает такой слабой отчетности, мы ожидаем НЕГАТИВНОЙ реакции рынка на выход отчетности РусГидро.

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