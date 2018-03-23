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К концу года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 6-6,5%


Рынки
Владимир Брагин
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
 
Сегодняшнее решение ЦБ РФ не принесло сюрпризов ни по размеру снижения (0.25 п.п.), ни по тону комментария.

Было отмечено замедление инфляции, которое по ряду причин имеет более долгосрочный характер, чем считалось ранее: развитие внутреннего производства продуктов питания, что ограничило колебания и рост цен продовольствия, а также бюджетное правило, которое уменьшило волатильность рубля и, соответственно, девальвационные риски. ЦБ довольно спокойно оценивает состояние экономики, в частности, темпы роста ВВП и кредитования. Основные риски, на которые обращает внимание регулятор – это ускорение роста заработных плат, которое может подстегнуть инфляцию за счет увеличения потребительского спроса, и внешние риски.

ЦБ ожидает, что инфляция по итогам года составит 3-4%, то есть ускорится, что не помешает ему нормализовать денежно-кредитную политику.

Если исходить из реальной ставки 2-3%, то к концу года ключевая ставка может снизиться до 6-6.5%, что находится даже ниже нашего базового прогноза на этот год.

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