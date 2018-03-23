К концу года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 6-6,5%

Было отмечено замедление инфляции, которое по ряду причин имеет более долгосрочный характер, чем считалось ранее: развитие внутреннего производства продуктов питания, что ограничило колебания и рост цен продовольствия, а также бюджетное правило, которое уменьшило волатильность рубля и, соответственно, девальвационные риски. ЦБ довольно спокойно оценивает состояние экономики, в частности, темпы роста ВВП и кредитования. Основные риски, на которые обращает внимание регулятор – это ускорение роста заработных плат, которое может подстегнуть инфляцию за счет увеличения потребительского спроса, и внешние риски.

ЦБ ожидает, что инфляция по итогам года составит 3-4%, то есть ускорится, что не помешает ему нормализовать денежно-кредитную политику.

Если исходить из реальной ставки 2-3%, то к концу года ключевая ставка может снизиться до 6-6.5%, что находится даже ниже нашего базового прогноза на этот год.