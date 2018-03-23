Католическая Пасха и девять главных событий конца марта

Погоду на валютном рынке, как обычно, определит макростатистика. Несмотря на то что наиболее важная информация отгремела на минувшей неделе, все равно найдется, чем пощекотать нервы. Так, в понедельник, 26 марта, с речью выступят представители ФРС США глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Серьезной волатильности в паре евро/доллар слова представителей Федрезерва не вызовут, но помогут инвесторам лучше понимать риторику ФРС. Понедельник, пожалуй, будет самым спокойным днем на предстоящей неделе.

Во вторник, 27 марта, в центре внимания окажется доллар США. Штаты опубликуют индекс доверия потребителей СВ за март, композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 и данные по коммерческим запасам нефти. Ожидается ухудшение первых двух показателей. Доллар пока торгуется в «боковике», но с точки зрения технического анализа имеет все шансы вернуться к снижению. Индекс доллара может попытаться вернуться к отметке 85,5.

Среда, 28 марта, обещает быть более интересной, ведь США опубликуют данные по темпам роста ВВП за четвертый квартал 2017 года. Рынки ждут улучшения оценки с 2,5% до 2,6% год к году. Также страна опубликует индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и данные по запасам коммерческой нефти от Энергетического информационного агентства (EIA). Позитивные данные по ВВП могут быть восприняты негативно и американским фондовым рынком, и долларом США. Ведь более высокие темпы роста экономики будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок в США. В связи с этим пара евро/доллар может, наоборот, пойти в рост и дойти до отметки 1,239.

В четверг, 29 марта, данные по розничным продажам опубликует Япония. Ожидается их рост на 1,7%, что, в общем, вполне не плохо. Йена стремительно укрепляется, улучшение статистики только ускорит этот процесс. В среднесрочной перспективе мы ждем возвращения пары доллар/йена на отметку 101.

Темпы роста ВВП за четвертый квартал 2017 года представит Великобритания, изменений не предвидится. В квартальном выражении показатель составит 0,4%, в годовом 1,4%. Британский фунт не исчерпал своего потенциала, пара фунт/доллар будет стремиться к уровню 1,471.

Данные по расходам на личное потребление, доходам и расходам физических лиц, а также статистику по безработице опубликуют Штаты. Информационные отчеты обещают быть нейтральными. Стоит отметить, что в четверг будут также представлены миру данные по количеству буровых установок в США. Обычно они публикуются в пятницу, но из-за католической Пасхи будут представлены днем ранее. Цены на нефть на подъеме, сокращение запасов в США и отсутствие прироста установок может помочь «быкам» преодолеть отметку в $70 за баррель Brent.

В пятницу, 30 марта, европейские и американские торговые площадки закрыты – Страстная пятница. Внимание на себя оттянет йена. В Японии будут представлены данные по промышленному производству, инфляции и безработице. Наиболее важной станет статистика по промышленному производству: в феврале прирост может составить 5%.

Рублевые пары снижаются, а значит «россиянин» растет по отношению к доллару и евро. Несмотря на решение Банка России, в ближайшем будущем укрепление рубля продолжится в связи с ростом цен на нефть и внутренней стабильностью. Пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 56 руб. за «американца», а пара евро/рубль может снизиться до 69,5 руб. за единицу европейской валюты.