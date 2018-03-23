Давление на настроения инвесторов оказывают опасения ужесточения торговых войн

Оба индекса, ММВБ и РТС, теряют всего по 0,1%, в то время как западные площадки торгуются в красной зоне, после того как американские и азиатские рынки закрылись с существенными потерями накануне.

Давление на настроения инвесторов оказывают, в первую очередь, опасения ужесточения торговых войн после выхода официального указа президента США о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Хотя Д.Трамп подписал документ, откладывающий введение пошлин на металлы из стран ЕС до 1 мая, и в целом оставил за собой право изменить протекционистские меры, это не смягчило реакцию рынков. Власти КНР уже объявили, что изучат возможность введения аналогичных пошлин на импортируемые товары из США. Замглавы Минпромторга РФ также пообещал подготовить список ответных мер. Все это указывает на то, что механизм торговых войн запущен, остается только прогнозировать их масштабы.

Другим поводом для распродаж на рынке стало вчерашнее заседание ФРС, на котором регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 25 б.п., до 1,5-1,75%, а также улучшил прогноз по росту экономики США. Несмотря на то, что FOMC подтвердил планы на еще 2 повышения ставки в течение года, многие инвесторы опасаются, что регулятор легко может ужесточить риторику в дальнейшем, и это оказывает давление на рынки.

Тем не менее поддержку отечественном рынку обеспечивает дорожающая нефть, которая вновь устремилась к уровню $69 за баррель на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии, что соглашение ОПЕК может сохранить свою силу и в 2019 г., поскольку уровни запасов еще не вернулись к своим нормальным значениям. Окончательное решение по судьбе сделки ОПЕК будет принято на встрече в июне 2018 г.

Дополнительным драйвером роста цен на нефть выступает назначение новым советником президента США по нацбезопасности Джона Болтона, экс-постпреда США при ООН, который известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Это вызвало спекуляции на тему возможной отмены иранской ядерной сделки в ближайшем будущем и возобновления санкций против него, что, безусловно, было бы позитивно для восстановления баланса на сырьевом рынке.