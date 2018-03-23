Текущий рост цен на нефть вызван геополитическими факторами

Текущий рост цен вызван, по нашим оценкам, главным образом геополитическими факторами. Во-первых, в четверг вечером Трамп утвердил меморандум о применении торговых ограничений к импорту китайских товаров (главным образом стали и алюминия), объем данных ограничений составляет порядка 60 млрд долл. Данные заявления позволяют инвесторам прогнозировать развязывание торговой войны между США и Китаем, которая способна нанести ущерб американской нефтяной отрасли и замедлить рост сланцевой нефтедобычи.

На наш взгляд, угроза торговой войны все еще далека от действительности, вероятно, после обмена взаимными торговыми ограничениями «на бумаге» стороны придут к компромиссу. Во-вторых, участники рынка внимательно следят за взаимоотношениями внутри треугольника США-Иран-Саудовская Аравия. Данный фактор включает в себя, с одной стороны, ожидания рынка по разрешению вопроса продления США ядерной сделки с Ираном. В случае прекращения действия сделки Штаты могут вернуться к санкционному воздействию на Иран, заручившись поддержкой саудитов, что в итоге способно существенным образом ограничить нефтяной экспорт иранской стороны и ускорить ребалансировку нефтяного рынка.

С другой стороны, в пятницу глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил о необходимости координации нефтяного рынка и в 2019 году, что дает инвесторам возможность ожидать сдерживания роста нефтедобычи в следующем году. В итоге достаточно спекулятивный новостной фон, по нашим ожиданиям, будет поддерживаться, нефтяные цены на следующей неделе, скорее всего, будут находиться в диапазоне 68-70$.