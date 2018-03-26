ОФЗ негативно отреагировали на взвешенную риторику пресс-релиза ЦБ

С одной стороны, ЦБ более оптимистично высказался по поводу инфляции: он ожидает инфляцию на уровне 3-4% в 2018 и вблизи 4% в 2019 (в февральском пресс-релизе говорит о том, что риски превышения уровня 4% в 2018 снизились). Кроме того, регулятор более уверенно говорит о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году (до этого ЦБ допускал, что завершение перехода от умеренной к нейтральной политике состоится в 2018).

С другой стороны, в оценке инфляционных рисков ЦБ сделал акцент на динамике зарплат - недавно Росстат отчитался о рекордных темпах повышения реальных зарплат в России в январе-феврале. Регулятор будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда и тому, как динамика доходов влияет на поведение потребителей. Кроме того, ЦБ обращает внимание на повышенную волатильность на мировых рынках на фоне нормализации ДКП мировыми центральными банками.

ОФЗ негативно отреагировали на осторожное решение ЦБ и «взвешенную» риторику пресс-релиза - доходность 26207 выросла на 4 бп - до 6.94%, закрывшись на отметке 6.92%. Учитывая что «нейтральная денежно-кредитная политика» при инфляции 4% соответствует номинальной ставке 6-7%, планируемый ЦБ переход к нейтральной политике в текущем году оставляет большое пространство для маневра. Учитывая инфляционные риски, связанные с динамикой доходов, а также возможное ускорение инфляции во втором полугодии, мы ожидаем что ЦБ будет придерживаться осторожного подхода: к концу года ключевая ставка может опуститься до уровня 6.75%.