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Отчетность "Магнита" по МСФО выявила существенный рост уровня запасов, FCF оказался отрицательным


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 

Уровни запасов выросли на 20.2%, достигнув исторических максимумов по обороту - 70.6 дней из-за: 1) увеличившейся доли косметической продукции, которая может храниться более длительное время, 2) затоваривания, связанного с покупкой товаров по промо-акциям, и 3) стремительной экспансии в регионах. Финансовая отчетность показала, что чистый оборотный капитал вырос с 2% выручки в 2013 до 6.1% в 2017, требуя дополнительных инвестиций в 46.6 млрд руб. в оборотный капитал. В отличие от других публичных ритейлеров, ухудшение циклов оборотного капитала у Магнита преимущественно связано с высоким уровнем запасов, а не с более коротким периодом погашения кредиторской задолженности.

Мы считаем результаты негативными. Необычная для отрасли политика оборотного капитала Магнита, которая предполагает быстрый оборот кредиторской задолженности, чтобы добиться более выгодных условий поставок, привела к существенному росту чистого оборотного капитала Магнита. С другой стороны, X5 и Лента демонстрировали отрицательный или нейтральные циклы конверсии наличности. Хотя мы полагаем, что политика в отношении оборотного капитала может стать одним из ключевых направлений в обновленной стратегии, отсутствие видимости в отношении изменений стратегии и отсутствие позитивных катализаторов в течение следующих 6 месяцев будут продолжать оказывать давление на динамику акций в краткосрочной перспективе.

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