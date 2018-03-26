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В этом году риски коррекции на российском фондовом рынке увеличиваются


Рынки
Алексей Кузьмин
Алексей Кузьмин
главный аналитик "НФК-Сбережения"
 
Под занавес прошедшей недели Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25%, однако это событие оказалось ожидаемым.

В то же время, пресс-конференция главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной, определила весьма важные ориентиры на будущее и, по всей видимости, способна серьезно повлиять на отечественный финансовый рынок не только на предстоящей неделе, но и в рамках 2-го квартала.

Со слов госпожи Набиуллиной цикл снижения ключевой ставки продолжится, однако потенциал для этого становится все более ограниченным, поскольку ориентир для перехода к нейтральной политике определен в диапазоне 6-7%.  По мнению главы Центробанка переход к нейтральной политике произойдет уже в этом году.

Во втором квартале инфляция сократится до минимума в 2%, однако в конце года она составит 3-4%, а в 2019 году -  4%. На 2018-2020 годы закладывается темп роста ВВП 1,5-2%. На этот же период повышены планы по ценам на нефть: $61, $55, $50.

В числе озвученных опасений стоит обратить внимание на то, что нормализация политики приведет к пересмотру премий за срочность и риск, а также к возможной переоценке вверх нейтральных процентных ставок за рубежом. Это может, по мнению Набиуллиной, снизить привлекательность вложений в активы стран с формирующимися рынками, к которым относится Россия.

Указанную мысль можно интерпретировать иначе: в этом году риски коррекции на российском фондовом рынке увеличиваются и обусловлены они будут внешними факторами. Начало коррекции по срокам может совпасть с переходом к нейтральной политике.

Во-втором квартале (к 15-му апреля) должен быть подготовлен проект указа о национальных целях развития РФ до 2024 г. Примечательно, что ориентиры, которые озвучил Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию, весьма слабо коррелируют с прогнозами Банка России. В частности в послании президента было сказано, что ВВП к 2025 должен увеличиться в 1,5 раза! Для этого, средние годовые темпы роста должны быть на уровне 6%. Но, в то же время, Набиуллина отмечает, что в ближайшие 3 года  темп роста ВВП останется на уровне 1,5-2%. При таком сценарии для выполнения ориентира президента придется продемонстрировать темпы роста в последующие 4 года на уровне 9%!

Еще одним несоответствием остается взгляд на стоимость ипотеки для населения. Владимир Путин сказал, что ставки по ипотеке должны опуститься до 6-7%. В то же время глава Банка России отмечает, что это возможно только при субсидировании ставок государством. Действительно, если нейтральный диапазон ключевой ставки определен в пределах 6-7%, то, рыночные ставки, в том числе и ставки по ипотеке должны быть выше. В этой связи нельзя исключать, что в дальнейшем Банк России может пересмотреть нейтральный диапазон ключевой ставки в сторону снижения. 

Подытоживая все вышесказанное, можно предположить, что  локально, пока продолжается цикл снижения ключевой ставки, – установившиеся тенденции на финансовых рынках, скорее всего, сохранятся, однако при этом стоит иметь в виду «предостережения» мегарегулятора.


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