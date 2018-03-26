Как и ожидалось, ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,25%. По-прежнему низкая инфляция остается основным аргументом для снижения ставки. В этот раз Центробанк отдельно отметил, что факторы, которые на протяжении прошлого года регулятор рассматривал как временные, приобрели более долгосрочный характер. Также снижаются инфляционные ожидания. Тем не менее ЦБ прогнозирует ускорение инфляции к концу года до 3–4%, а в 2019 г. она должна находиться около долгосрочной отметки 4%. Денежно-кредитные условия на рынке смягчаются. При этом сохранение положительных реальных процентных ставок означает, что сбережения остаются привлекательными.

Главный сюрприз – достаточно мягкий комментарий ЦБ о том, что переход к нейтральной монетарной политике планируется завершить уже в этом году. Это дает основания рассчитывать, что пока не будет пауз в цикле снижения ключевой ставки. Мы считаем, что на заседании в конце апреля ставка будет вновь снижена на 25 б.п.

Сегодня предстоят крупнейшие в этом месяце выплаты в бюджет

Мы полагаем, что суммарный платеж по НДС, НДПИ и акцизам может составить около 950 млрд руб. Этот платеж не должен вызвать больших проблем у банков – за счет возврата депозитов ЦБ в пятницу корсчета выросли к сегодняшнему утру до 2,2 трлн руб. Кроме того, у кредитных организаций есть возможность привлечь дополнительное фондирование от Казначейства, лимит по операциям репо под залог ОФЗ остается на уровне 400 млрд руб., хотя спрос сейчас минимальный. В целом, крупные платежи в бюджет в этом месяце (в среду еще предстоит заплатить налог на прибыль) должны привести лишь к снижению уровня депозитов в ЦБ, ставки же на межбанковском рынке останутся вблизи уровня ключевой ставки.