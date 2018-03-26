Рынок США: ближе к середине апреля стоит ждать активизации покупателей

На Уолл-стрит давил страх глобальной торговой войны, которая может ударить по росту экономики.

Среди лидеров снижения сегодня технологический и финансовый сектора. Снижение акций Micron (MU) оказало давление на остальные полупроводниковые акции. Ярким пятном среди технологий стал сегодня успешный дебют акций Dropbox Inc (DBX), которые выросли после IPO на 50%.

Меньше других потерял энергетический сектор при поддержке растущих цен на нефть. Дональд Трамп назначил на должность национального советника по безопасности бывшего посла Джона Болтона, который известен своей жесткой позицией по Ирану. Это повысило вероятность возобновления санкций к стране, что означает возможное ограничение поставок иранской нефти. Позитивным фактором также стали сообщения о возможном продлении ОПЕК ограничений по добыче до 2019 года. Майский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $65,88 (+2,5%) за баррель. По итогам недели рост составил 5,6%.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал выделение $1,3 триллионов на государственные расходы, действующее до 30 сентября, после того как ранее угрожал наложить на них свое вето. Тем самым, финансирование работы правительства продолжилось, приостановка не потребовалась. Однако, Трамп добавил, что был недоволен некоторыми частями, включая ограниченный срок действия времени, когда этот законопроект был публичным. Он также обвинил демократов в том, что в него не включен вопрос программы Отложенных мер в отношении детей-иммигрантов (DACA), которую Трамп хотел завершить. Трамп сказал, что утвердил законопроект из-за вопросов национальной безопасности, чтобы обеспечить увеличение финансирования вооруженных сил.

S&P500 на 200-дневной скользящей второй раз за полтора месяца, что говорит о высокой степени неуверенности инвесторов. «Индекс страха» (VIX) поднялся выше 24 пунктов. Участников торгов беспокоит перспектива торговых войн между США и другими странами. В таких условиях возможно в том числе пробитие уровня 200-дневной скользящей, что будет говорить о нарушении долгосрочного растущего тренда. Далеко не все в администрации президента США поддерживают стремление руководителя страны надавить на Китай. Также не исключены переговоры относительно нюансов по введению пошлин, то есть итоговый вариант решений может стать мягче. Конструктивное развитие данной проблемы будет позитивно для фондового рынка. Но пока деталей не будет известно, нервозность на рынке сохранится.

В настоящий момент на рынке сложились хорошие условия для увеличения длинных позиций – несмотря на политические баталии, и состояние экономики, и действия ФРС и приближение квартальных отчетов будут положительно влиять на котировки. 13 апреля, через 3 недели начнется второй в этом году сезон квартальных отчетов. Ожидания по динамике прибыли корпораций по-прежнему позитивный, поэтому ближе к середине апреля стоит ждать активизации покупателей.

Сейчас, за несколько часов до открытия, фьючерсы на S&P500 прибавляют более 1%. В течение сессии ждем сохранения растущего тренда, к закрытию индекс широкого рынка достигнет отметки 2630 пунктов.