FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Краткосрочные рублевые ставки сдержанно снизились


Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
На текущей неделе рубль может продолжить сдержанное укрепление своих позиций.

На первую половину недели придется пик налоговых выплат, что наряду с высокими нефтяными ценами позволит российской валюте в меньшей степени реагировать на внешние раздражители. Во второй половине недели наиболее важными для рынков станут данные по инфляции в США. Как ожидается, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление продемонстрирует замедление, на этом фоне доллар США окажется под определенным давлением, а интерес к рисковым активам подрастет. В целом неделя для западных рынков будет короткой из-за празднования Пасхи (30 марта – Страстная пятница, выходной). Для рубля основным вызовом может выступить ухудшение политического фона. Краткосрочные ориентиры по USDRUB - 56.5-57.5.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки сдержанно снизились, что выглядит вполне закономерно после решения Банка России о снижении ключевой ставки на 25 бп. В то же время налоговые платежи, которые будут уплачиваться на текущей неделе, а также фактор окончания месяца/квартала продолжат поддерживать спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки, как ожидается, останутся в районе отметок 6.8-7.2%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется около 5 трлн. руб. На сегодняшний день приходится пик налоговых выплат текущего месяца (компаниям предстоит уплатить порядка 0.9 трлн. руб.).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ