Панические настроения в мире временно отступили

Страхи относительно торговой войны США и Китая, которые обрушили рынки акций, после сегодняшних новостей постепенно сошли на нет. Глава Минфина США сегодня заявил о готовности к переговорам с представителями Китая, которые тоже, как оказались, не против договариваться, дабы избежать дальнейшего развития конфликта. Пока что, все угрозы и указы Трампа так и остались на бумаге, а в реальности оказалось, что это был повод к переговорам. Тем самым, появился реальный шанс договориться, дабы избежать масштабной торговой войны, от которой пострадают все. Самому Трампу тоже не очень выгодно дальнейшее падение фондового рынка США, ибо его рост он напрямую проецирует на свои заслуги по восстановлению экономики.

Сводный индекс азиатского региона сегодня закрылся в небольшом плюсе. Биржевые индексы в Японии выросли почти на 1.5%, а вот в Китае небольшое снижение, в пределах 0.7%. На европейских площадках с открытия торгов инвестиционные настроения тоже изменились к лучшему, и спустя несколько часов индексы показали рост почти на 0.6%. При этом фьючерсы на основные американские индексы взлетели сегодня почти на 1.5%, поэтому с открытием торгов в США рост остальных рынков акций может усилиться.

Российские биржевые индексы сегодня показывают нейтральную динамику, и пока торгуются вблизи пятничного закрытия. На российские акции давят слухи о введении новых санкций против РФ. Как ожидается, сегодня после 16.00 10 стран Евросоюза объявят о новом санкционном пакете, поэтому пока российские инвесторы не торопятся совершать активные действия.

Из растущих историй сегодня выделяются акции Аэрофлота, прибавляющие 1.5% и бумаги Сбербанка, повышающиеся на скромные 0.5%. Нефтегазовый сектор, металлурги и сектор электроэнергетики торгуются в минусе. Не стоит забывать, что российский фондовый рынок на прошлой неделе показал лучшую динамику в мире, выстояв против внешнего негатива, поэтому сейчас он запросто может игнорировать и внешний позитив.

На рынке сырья сегодня динамика почти нейтральная. Драгоценные металлы торгуются вблизи пятничного закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1350$. Цены на нефть тоже уверенно держатся на годовых максимумах. Все боятся нового конфликта в США и Ирана. Нефть марки Brent удерживает позиции вблизи 70$ за баррель.

Американский доллар сегодня вновь находится под небольшим давлением и торгуется под отметкой 89 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар держится чуть выше 1.24. Практически все сырьевые валюты сегодня показывают незначительный рост, в пределах 0.5%. Российский рубль в паре с долларом сегодня укрепляется на 0.5%, до 56.9

Фьючерсы на американские индексы сегодня показывают хороший рост, почти на 1.5%, поэтому шансы на позитивное закрытие за океаном высокие. Не исключено, что после провальной прошлой недели текущая покажет рост на 3-4%.