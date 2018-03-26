У "МММ" Мавроди был соучастник - тогдашнее государство

Для большинства россиян "МММ" и Мавроди - это синоним мошенничества. Вкладчиками финансовой пирамиды "МММ" к лету 1994 г. было по оценкам от 2 до 15 млн человек. Точных данных о пострадавших нет. Компания сама котировала свои бумаги, обеспечивая их астрономический рост. Никакой нормальной фондовой биржи в России тогда не было. Деньги старым вкладчикам выплачивались из средств новых.

Сергей Мавроди своим указом от 29 июля 1994 г. объявил о снижении стоимости акций в 127 раз, до тысячи рублей. А вскоре "МММ" вообще прекратило котировать свои акции. Люди потеряли все.

Однако не стоит забывать, что у данного мошенничества был еще один соучастник – тогдашнее государство. Рекламу акций "МММ" постоянно крутили по федеральным телевизионным каналам. Причем, даже после краха компании, реклама была оплачена на несколько недель вперед. Государство не сделало ничего, чтобы пресечь откровенно криминальную деятельность данной структуры. Видимо, тогдашние чиновники и новорожденные олигархи были очень увлечены разделом бывшей государственной собственности. А, может быть, господин Мавроди неплохо делился с кем-то на самом верху.

Есть точка зрения, что Мавроди не планировал закрывать свою лавочку летом 1994 г. Действия государства, которые спровоцировали панику вкладчиков и закрытие компании, были предприняты по просьбе влиятельных финансистов из появившихся тогда кремлевских банков. Россияне массово стали закрывать депозиты, перекладываясь в "МММ". Оттока пассивов банкиры конечно, однозначно, не могли допустить.