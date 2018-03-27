Рост индексов США окажется фальстартом?

Ранее на графике индекса был боковой коридор, а со вчерашнего дня понижающийся. Правда, акции Сбербанка об не пробили вниз поддержку 250, что позволяет предположить, что при любом сценарии эти акции будут показывать динамику «лучше рынка». Торопиться с продажей этих акции инвесторы не будут – на днях Герман Греф пообещал Владимиру Путину, что дивиденды Сбербанка за 2017 год будут "очень серьезными". Приободряют инвесторов и вероятная успешная продажа в третьем квартале турецкого Denizbank. С технической точки зрения, фигура «Голова и плечи» на графике акций спокойно может превратится в фигуру «Собака Баскервилей», что не порадует «медведей», потому что прежний восходящий тренд продолжится.

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Европейские фондовые рынки завершили торги в понедельник преимущественно снижением. На фоне ослабления напряженности в отношении торговой войны биржевые индексы сначала подросли, но затем давление вниз на них оказало укрепление евро. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,72% по итогам торгов до минимума за период после февраля 2017 года. DAX 30 потерял 0,83%, CAC 40 понизился на 0,57%, а FTSE 100 – на 0,48%. Евро отреагировал укреплением на ястребиный комментарий о нормализации монетарной политики главы ЦБ Германии Йенса Вайдмана, который является членом комитета по монетарной политике в ЕЦБ. Что касается выхода экономической статистики, рост ВВП Франции составил 2,5% годовых, совпав с ожиданиями аналитиков.

В понедельник фондовый рынок США вырос после провала прошлой недели, которая стала худшей для американских акций за период после января 2016 года. Технологический индекс Nasdaq Composite продемонстрировал особенно сильный рост, прибавив по итогам торгов понедельника 3,26%, Dow Jones Industrial Average вырос на 2,84%, а бенчмарк S&P 500 увеличился на 2,72%. Акции Facebook показали динамику существенно хуже растущего рынка, прибавив по итогам торгов лишь 0,42%. В начале торгового дня Facebook потеряли в цене целых 6%, после того как Федеральная торговая комиссия (FTC) США объявила официальное начало расследования в отношении компании.

Сегодня в плане выхода экономической статистики по США день более насыщенный, чем понедельник. Но в целом на этой укороченной неделе выйдет не так много макроэкономических показателей и корпоративных отчетов по прибыли. В начале дня - месячные показатели по цене на жилье от S&P/Case-Shiller. Ожидается, что цены на жилье выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем в январе. Также инвесторы будут следить за выходом индекса доверия потребителей от Conference Board. Ожидается, что показатель доверия в марте снова вырос, до 131 пункта. С тех пор, как в ноябре 2016 года на президентских выборах победил Дональд Трамп, индексы доверия потребителей и бизнеса остаются в числе самых сильных макроэкономических показателей. Теперь для инвесторов будет важно понять, станет ли рост фондового рынка, продемонстрированный в понедельник, началом продолжительной повышательной тенденции или окажется фальстартом.