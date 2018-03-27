В первые часы доллар удержит позиции выше поддержки, расположенной на уровне 57 руб

Так, в понедельник после нашего закрытия в США продолжилось восстановление, в результате чего к концу сессии индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 2,8% и 2,7% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают позитивную динамику и к 9.00 мск. подтягиваются на 0,4%. На торгах в Азии наблюдается уверенный рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднимаются на 2,5% и 1,1%. Отметим, что рынок энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции в районе 70,3 доллара за баррель, также поддержит российских «быков».

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть вчерашних потерь. При этом рынок попытается подтянуться в район 2260–2270 пунктов. Открытие Европы, где мы также ожидаем восходящей динамики на открытии, может позволить нашему рынку продолжить восстановление. Также мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей. Учитывая последние данные по запасам углеводородов в Штатах, в преддверии публикации статистики от API покупки в «черном золоте» могут возобладать, что позволит нефти марки Brent подняться выше 70,5 доллара за баррель. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии вновь не ожидается большого количества статистики, как в Европе, так и в США. Выделить можно лишь выход данных по индексу делового климата еврозоны, который будет опубликован в 12.00 мск. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на динамику североамериканских площадок, где в первые часы мы ожидаем продолжения восходящей динамики, что может позволить нашему рынку закрыться у максимумов дня.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей поддержит национальную валюту, в результате чего, даже учитывая снижение предложения валюты со стороны экспортеров, доллар и евро могут понести умеренные потери. Однако при этом, скорее всего, в первые часы американская валюта удержит позиции выше поддержки, расположенной на уровне 57 рублей. При этом в ходе торгов нельзя исключать углубления снижения, которому поспособствует дальнейший рост цен на нефть. В результате, ближе к концу основной сессии доллар может протестировать поддержку. Отдельно отметим, что в текущий момент рублевая стоимость нефти марки Brent составляет порядка 4000 рублей за баррель, что является очень высоким уровнем и говорит о некоторой неоцененности рубля по отношению к текущим уровням рыка энергоносителей.