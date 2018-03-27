Рынок энергоносителей: критерии ОПЕК+ требуют уточнения

После прошедшего роста цен и достижения ими максимумов конца января вновь актуальными становятся оценки того, когда же страны ОПЕК+ начнут выходить из сделки по ограничению добычи и какой будет процедура этого выхода. Ситуацию усугубляет тот факт, что сформулированный ими ранее критерий достижения запасами своих средне пятилетних значений приближается к выполнению с учетом того, сам критерий формулировался в 2016 году, когда запасы сравнивались с пятилетним средним за 2011-2015 года. Однако теперь в 2018 году естественно сравнивать запасы с их средним значение уже за 2013-2017 годы. Однако за 2016-2017 годы запасы нефти по миру интенсивно росли. Значит, средние пятилетние значения тоже заметно подросли. В результате сформулированный ОПЕК+ критерий приближается к выполнению. Во всяком случае, в последние недели в США произошло пересечение кривой запасов с их пятилетним средним за 2013-2017 годы.

В связи с произошедшими эффектами в середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти. Но пока такой критерий еще не сформулирован. Во всяком случае, глава Минэнерго РФ Александр Новак затруднился сказать, когда ОПЕК+ достигнет целей своего соглашения о сокращении добычи нефти. Более того, даже после достижения поставленных целей странам ОПЕК+ еще предстоит сформулировать правила выхода из применяемых соглашений.

А пока ОПЕК+ сомневаются и думают, Китай действует (правда на другом поле). Наиболее заметным событием месяца на рынке энергоносителей можно назвать вчерашний запуск торговли фьючерсами на Шанхайской международной энергетической бирже. Торговля будет вестись за юани. Азия является крупнейшим потребителем нефти в мире. Китай, будучи крупнейшим потребителем нефти и страной с обширной производственной базой, давно нуждался в своем маркерном сорте (benchmark crude) и совершенно обоснованно надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на рынке региона. При этом КНР, по данным EIA, по итогам 2017 года стала первым по величине импортером нефти в мире, обогнав по данному показателю США. В прошлом году Китай импортировал 8,4 миллиона баррелей в день против 7,9 миллиона баррелей в день в США.