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Суверенные еврооблигации РФ умеренно подешевели на усилении внешнеполитической напряженности


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера российские евробонды начали день с нейтральной динамики, и только во второй половине торгов котировки бумаг постепенно пошли вниз.

Реакция еврооблигаций на обострение геополитической обстановки и высылку дипломатов из европейских стран и США была достаточно слабой. Но внешнеполитическая ситуация пока остается ключевым фактором для российских бумаг, и до ее нормализации ждать сужения спредов российских бумаг не приходится. Небольшое повышение доходности базового актива также было оставлено практически без внимания, впрочем, и ее снижение в предыдущие дни тоже почти не отразилось на котировках. Цены на нефть по итогам дня опустились незначительно. К концу сессии подешевели лишь длинные евробонды – на 0,2–0,3 п.п., потери среднесрочных бумаг были минимальными, а выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,6%), который в последнее время был аутсайдером среди российских евробондов, напротив, прибавил 0,1 п.п. Еврооблигации других развивающихся рынков вчера показали разнонаправленную динамику. Пятилетний CDS-спред остался без изменений на уровне 122 б.п.

В корпоративном секторе продолжилось падение

В то же время в корпоративном сегменте сохранялась негативная динамика, но заметно подешевели лишь отдельные выпуски. Так, в нефтегазовом сегменте отметим длинные еврооблигации Газпрома GAZPRU’27 (YTM 5%) и GAZPRU’34 (YTM 5,8%) – минус 0,4 и 0,5 п.п. от номинала соответственно, бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 0,1–0,2 п.п. Старшие бумаги госбанков просели незначительно, в пределах 0,1 п.п. от номинала, потери же субордов были более существенными – VTB’22 (YTM 5,3%) снизился в цене на 0,4 п.п., а «вечный» суборд ВТБ и SBERRU’23 (YTC 4,9%) – на 0,2 п.п. В металлургическом секторе евробонды также  среднем подешевели лишь на 0,1 п.п., однако хуже рынка смотрелись выпуски IMHRUS’22 (YTM 6,5%) и POGLN’22 (YTM 9,1%) – минус 0,4 п.п. и 0,2 п.п. соответственно. Также выделим бумаги ГТЛК, потерявшие 0,1–0,4 п.п. от номинала, что могло стать реакцией на сообщение о размещении нового выпуска. Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 утром стабильна, цены на нефть – в небольшом плюсе. Азиатские рынки растут, как и фьючерсы на американские индексы.

ГТЛК повторит попытку разместить евробонды со сроком обращения до пяти лет

ГТЛК (BB-/Ba2/BB) вчера объявила о том, что вновь планирует выйти на первичный рынок долларового долга и разместить выпуск еврооблигаций со сроком погашения до пяти лет. Напомним, что месяц назад ГТЛК планировала разместить семилетний выпуск с амортизацией, маркетируя доходность около 5,5% годовых, однако из-за негативной рыночной конъюнктуры размещение не состоялось, и эмитент принял решение отложить его до нормализации ситуации на рынке. Сейчас у компании в обращении находятся два выпуска – GTLKOA’21 (YTM 5%) и GTLKOA’24 (YTM 5,5%), предлагающие доходности 5% и 5,5% годовых соответственно. Для срока до погашения четыре–пять лет мы ожидаем, что доходность нового выпуска может находиться в диапазоне 5,1–5,3% годовых. Однако ситуация на рынке по-прежнему неблагоприятная, и корпоративные выпуски находятся под давлением, поэтому мы не исключаем, что размещение может пройти с некоторой премией ко вторичному рынку.

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