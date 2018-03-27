Евро усиливает рост

В целом же необходимо отметить заметное улучшение настроений на глобальных площадках. Спрос на рисковые активы демонстрирует признаки восстановления на фоне снижения опасений связанных с темой торговых войн. Накануне рынки позитивно отреагировали на новости о том, США и Китай намерены найти компромиссы, и не допустить перехода торговых войн в горячую фазу. Сегодня динамику рынков продолжит определять новостной фон по данной теме, в фокусе площадок индексы доверия потребителей в еврозоне и США. С учетом ожидаемых фактических данных, доллар частично вернет интерес к себе, а евро скорректирует рост последних дней. Краткосрочные ориентиры по паре EURUSD 1.24-1.25.

Рубль не сможет сполна воспользоваться улучшением настроений на внешних площадках

Тема ухудшения политических отношений между РФ и странами Запада продолжит ограничивать интерес рублю и рублевым активам. Ожидаемые ответные меры со стороны РФ на высылку дипломатов могут преподнести дополнительный повод для усиления продаж на рынке. В то же время высокие нефтяные цены и фактор повышенного спроса на рублевую ликвидность на фоне налоговых выплат частично компенсируют влияние негатива, обусловленного политической темой. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56.8-57.8.