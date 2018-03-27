Новостной фон не располагает к проявлению дополнительного интереса к рублю

Российская валюта активно реагировала на глобальное ослабление доллара и повышение нефтяных цен, однако новости о высылке дипломатов ряда стран из РФ оказали давление на обменные курсы. Курс доллара на закрытие биржи составил 57.16 руб. (-13 коп.), курс евро – 71.15 руб. (+31 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции к евро, единую валюты поддержали заявления главы ЦБ Германии о необходимости постепенного перехода к нормализации монетарной политики. По итогам дня основная пара выросла на 90 бп до отметки $1.2450.

Рубль вчера выглядел слабее сопоставимых валют на фоне геополитических новостей. Высылка дипломатов и потенциально зеркальный ответ РФ свидетельствует, что отношения между РФ и Западом продолжают стремительно ухудшаться. В условиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и сохранения «голубиной» риторики и ужесточения денежно-кредитной политики в США текущая премия по рублю может показаться иностранным инвесторам недостаточной настолько, чтобы начать постепенную разгрузку портфелей, ориентированных на РФ.

Формально у рубля нет краткосрочных поводов для снижения, определяющей должна остаться динамика нефтяных котировок. В то же время, текущий новостной фон не располагает к проявлению дополнительного интереса к российской валюте.