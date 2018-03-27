Российские облигации под давлением

Возросший аппетит к риску никак не отразился на долговых бумагах. Доходности базовых активов выросли, вызвав симметричное сокращение суверенных кредитных спрэдов. Российские евробонды вчера выглядели лишь немногим слабее сопоставимых бумаг. Доходности дальних суверенных выпусков поднялись на 2-3 бп, тогда как на среднем участке изменений практически не было.

Внутренний долговой рынок вчера корректировала после заметного ценового роста на прошлой неделе. Геополитика продолжает напоминать инвесторам о сохраняющихся рисках, премия за которые по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ уменьшается. Доходности рынка ОФЗ вчера прибавили 3-5 бп.