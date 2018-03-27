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Криптовалюта: перспективы и риски


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
После повышенной волатильности в прошлом году, в последние месяцы курс биткоина стабилизировался в диапазоне $8000-11000. В феврале-марте амплитуда колебаний уменьшилась – на текущий момент биткоин нашёл для себя стабильный уровень в районе $9000.

Стабилизация на криптовалютном рынке может продлиться несколько месяцев, но затем всё равно неизбежен выход из «боковика» с резким рывком наверх или вниз. Куда пойдёт биткоин – вверх или вниз – во многом будет зависеть от позиции мировых властей в отношении криптовалют. 

С конца прошлого года мы наблюдали, как регуляторы Китая и США «закручивали гайки» в сфере криптоторговли. Их примеру следовали и другие страны. В частности, напомним, на американских биржах была введена верификация всех пользователей, после чего инвесторы стали предпочитать азиатские криптобиржи. Из-за анонимности и децентрализации представляется невозможным полностью загнать криптомир в жёсткие регулируемые рамки. Властям предстоит выбор: либо идти по пути ужесточения регулирования, либо возглавить то, что нельзя победить. Именно от того, как будет поставлена запятая в предложении «Запретить нельзя разрешить», будет зависеть динамика биткоина в этом году.

Ещё одна проблема биткоина – масштабируемость. В конце прошлого года из-за этого возросло время и стоимость транзакций с использованием биткоина. Если биткоин-сообщество решит данную проблему, это станет позитивом для курса биткоина.

Вполне возможен сценарий, что в мире придумают новую цифровую валюту, которая решит все проблемы предшественников и займёт место под солнцем среди криптовалют. На это попытается замахнуться криптовалюта Gram, которую связывают с личностью Павла Дурова. Планируется, что в Gram будет дана гарантия осуществления платежей и решена проблема нехватки места для хранения всех записей. Если это будет реализовано, система сможет обрабатывать миллион транзакций в секунду, а комиссии будут низкими – настоящий прорыв в финансовом мире. ICO Gram запланировано на ближайшие месяцы. 

По поводу перспектив биткоина высказались почти все известные инвесторы, включая Уоррена Баффета и Джорджа Сороса, а также мировые инвестиционные компании, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. В основном отношение классических инвесторов к криптовалютам осторожное – многие называют крипторынок пузырём и ждут его падения. В биткоин и перспективы блокчейн-технологий верит, главным образом, новая волна молодых инвесторов. Количество средних и крупных инвесторов в биткоин составляет всего несколько миллионов. В перспективе «пул» инвесторов в биткоин должен расти (а вместе с ним и стоимость биткоина), но до сих пор этого скачка не произошло. Вполне возможно, через несколько лет биткоин изменит свой статус в глазах людей – он будет не активом (средством вложений средств), а платёжным средством.

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