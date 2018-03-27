Рубль остается во власти геополитики, однако экономические факторы пока благоволят ему

Потери российской валюты в паре с долларом пока ограничились отметкой в 57,5, однако могли бы быть гораздо больше, если бы не цена на нефть, сохраняющаяся вблизи 70 долл. за баррель, и крупные налоговые выплаты на внутреннем рынке. Кроме того, сам доллар на внешних рынках демонстрирует невразумительную динамику, лишившись заметной поддержки, которую он получал накануне заседания ФРС. В начале недели индекс доллара находился вблизи минимумов с 19 февраля.

В понедельник банки провели основные налоговые платежи и в среду завершат мартовский налоговый период уплатой налога на прибыль. Однако даже после окончания налогового периода эффект от крупного оттока ликвидности в бюджет будет сохраняться на рынке, как минимум, до начала апреля. Еще более вероятно, что сразу после завершающих платежей ЦБ возобновит ежедневное проведение депозитных операций «тонкой настройки», абсорбировав весь приток бюджетной ликвидности в начале апреля. Таким образом, мы ожидаем, что даже после окончания налогового периода рубль продолжит получать поддержку с внутреннего рынка.

Важным событием для рынка нефти в ближайшее время станет традиционная статистика по запасам и добыче нефти в США в среду, при этом первичная реакция рынка будет уже сегодня поздно вечером после публикации прогноза института API. Не исключено, что после ралли на рынке нефти во второй половине месяца инвесторы охотно подхватят негативные для стоимости сырья данные чтобы зафиксировать прибыль. Однако важно иметь в виду, что текущие уровни по нефти во многом поддерживаются геополитическими рисками, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке, на фоне которых статистика из США может вызвать лишь сдержанную реакцию участников рынка.

Для американской валюты определенную важность сегодня будет иметь публикация индекса доверия американских потребителей (в 17:00 мск), однако пока на позиции доллара продолжают оказывать сильное давление риски торговых войн и внутренняя политическая напряженность в США. После итогов мартовского заседания ФРС определенную интригу в отношении процентной политики могли бы возобновить выступления членов FOMC (в частности, сегодня выступление Р.Бостика), однако особых сюрпризов от них долларовым быкам по всей видимости не стоит ожидать.

В случае появления очередных негативных новостей с геополитического фронта мы не исключаем, как минимум, прохождения долларом отметки в 58 руб., как максимум — обновления пиковых уровней с начала года. Однако в обоих случаях мы ожидаем лишь краткосрочного укрепление американской валюты и после спада очередной волны геополитической напряженности ожидаем возвращения курса в диапазон 57,0-57,5 руб.