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Рубль нуждается в поддержке нефти


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Российская валюта подверглась волне распродаж на вчерашней сессии, однако в целом держится неплохо, демонстрируя относительную стойкость перед лицом обострившегося внешнеполитического конфликта между Россией и ЕС, к которому присоединились другие страны.

Сообщения о высылке российских дипломатов из 22 государств, которые в едином порыве дали понять, что винят Москву в инциденте в Солсбери, стали неожиданностью для отечественного рынка. И особенно не понравилось активам заявление главы ЕС Туска, который пригрозил России новыми мерами. Пока больше никакой конкретики не поступало, но инвесторы явно остаются в напряжении, особенно после сигнала Москвы о готовности ответить на эти меры.

В условиях сохраняющихся и обострившихся рисков с этого фронта рубль, который уже лишился поддержки со стороны налогового периода, как никогда нуждается в бычьих катализаторах со стороны рынка нефти, чтобы удержаться на плаву. Пока котировки черного золота будет оставаться на высоких позициях, нашей валюте не грозит масштабная просадка. И эмоциональные распродажи спекулянтов будут расцениваться как возможность для покупки, если, конечно, история с высылкой дипломатов действительно не получит продолжение в виде новых санкций, которые коснутся экономики или долгового рынка РФ.

Если говорить о перспективах сырьевого сегмента, общий настрой игроков выглядит довольно уверенным. Играют роль и надежды на продление сделки ОПЕК, и готовность лидера картеля в лице Саудовской Аравии далее поддерживать рынок, и проблемы Венесуэлы, которой предстоит еще и пережить президентские выборы, и геополитика на Ближнем Востоке. В противовес выступает вездесущий сланец США. Но рынок по большей части адаптироваться к негативным сигналам с этого фронта и не будет сильно падать, если в ближайшие недели активность в бурении и добыче не покажет резкого подъема.

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