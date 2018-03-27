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Пока не время для покупок акций Deutsche Bank


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Deutsche Bank ищет замену CEO Джону Крайану, который руководит крупнейшим германским банком с 2015 года.

За этот период акции Deutsche Bank, испытывающего трудности последние несколько лет, подешевели на 47,60%. Причины проблем банка — старые многомиллиардные штрафы, слабая активность на рынке и низкие процентные ставки в Европе. Штрафные санкции в отношении Deutsche Bank связаны еще с ипотечным кризисом 2008 года. Из-за него американские власти наложили на Deutsche Bank штраф в $7,2 млрд в 2016-м. Еще предстоит выплатить $2,5 млрд за манипуляция с процентами ставками. В конце прошлого года банк был оштрафован на $630 млн за отмывание денег, включая сделки в московском офисе, а уже с начала текущего получил взыскание в размере $70 млн за попытки влиять на процентные ставки. 

Все эти проблемы оказали давление на эффективность бизнеса. У компании худший показатель эффективности по отношению издержек к прибыли: он равен 90% при 58% у JPMorgan, 62% у Goldman Sachs и 76% у UBS. Новому CEO предстоит большая работа по исправлению данной ситуации.

Выручка банковской группы снижается третий год подряд. В прошлом году она сократилась на 11%, до $26,3 млрд. Новому CEO необходимо будет работать над возвращением банку хорошей репутации, чтобы обеспечить рост его доходов. Банк испытывает проблемы с имиджем из-за расследований регуляторов, и для изменения ситуации потребуется время. К тому же, по нашим прогнозам, процентные ставки в Европе в 2018 году не будут повышаться, что будет и дальше оказывать давление на рост доходов. Мы ожидаем падение выручки Deutsche Bank на 7% по итогам этого года. 

Мы считаем, что одним из решений будет реструктуризация бизнеса. Компания уже делает шаги в этом направлении. В текущем году компания собирается разместить 20–25% долю в своем подразделении по управлению активами Deutsche Asset Management, что позволит выручить до $2 млрд. Поиск нового руководителя говорит о готовности бороться с проблемами, но мы считаем, что пока для покупок акций Deutsche Bank не время. 


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