Среднесрочные перспективы российских индексов ухудшаются

Почти по 3% прибавили биржевые индексы в США, в пределах 2% показали рост индикаторы в Азии и почти на 1.5% растут сегодня площадки в Европе. Ещё вчера из Китая пришли новости о том, что правительство готово пойти на некоторые уступки США и сесть за стол переговоров. Дополнительным позитивным поводом стало заявление секретаря Казначейства США Стивена Мнучина о том, что он «осторожно надеется» на то, что Китай пойдёт на сделку, чтобы избежать пошлин на экспорт в США. Тем самым, с рынков временно ушли главные риски, которые тревожили всех инвесторов. Почему временно? Потому что пока не ясно, на чём смогут договориться две державы и смогут ли вообще, поэтому интрига просто отодвинулась до мая. Несмотря на бурный рост последних двух дней, азиатские биржевые индексы с начала года показывают потери 5-9%, европейские теряют в среднем по 8%, а флагманский американский индекс SP500 показывает скромный минус 1%.

Российские биржевые индексы с начала года показывают рост почти на 5%, но среднесрочные перспективы у них ухудшаются. Растущие риски геополитики и разрыв дипломатических отношений со многими странами всё больше и большие будут отпугивать зарубежных инвесторов от вложений в российские активы. Ещё вчера мы видели довольно сильную негативную реакцию на очередное внешнее давление на Россию, но сегодня эмоции уже прошли. Вряд ли РФ в ближайшие месяцы оставят в покое, а значит, новые санкции и новые провокации ещё неоднократно будут приводить к распродажам на российском фондовом рынке. Благо, высокие цены нефть пока оказывают российским акциям, облигациям и национальной валюте хорошую поддержку, но и тут всё скоро должно измениться.

Вчера рублёвый индекс Московской биржи проколол важный уровень поддержки на отметке 2250 пунктов и даже закрылся ниже него. Пока это только первый негативный технический звоночек. Но если и закрытие текущей недели будет ниже данного рубежа, российским инвесторам лучше начинать частично выходить из рисковых активов.

Сегодня российским биржевым индексам и многим акциям удалось восстановить половину вчерашних потерь, хотя ближе к закрытию дня всё может измениться к худшему. Рост индексов в первой половине дня почти на 1% к закрытию может обнулиться. Очень слабо выглядят сегодня акции Сбербанка, они прибавляют скромные 0.5% и постоянно уходят в минус. Чуть лучше рынка смотрятся акции Газпрома, Лукойла и банка ВТБ, они все пока растут на 1.5%.

На рынке сырья сегодня продолжается небольшой отскок, но стоит отметить, что все промышленные металлы выглядят очень слабо. Похоже, инвесторы всё равно закладываются на торможение китайской экономики ввиду существенного сокращения дефицита бюджета и тех же уступок США. Драгоценные металлы сегодня корректируются на 0.5% на фоне небольшого роста американского доллара. Цена тройской унции золота консолидируется у отметки 1345$. А вот цены на нефть уверенно держатся на годовых максимумах. Все боятся нового конфликта США и Ирана. Нефть марки Brent удерживает позиции выше 70$ за баррель.

Американский доллар сегодня предпринимает робкие попытки роста, но на разворот это никак не похоже. Индекс доллара (DXY) растёт на 0.5%, торгуясь чуть выше 89, а ключевая валютная пара евро/доллар теряет 0.5% оставаясь у отметки 1.24. Практически все сырьевые валюты сегодня показывают незначительный рост, в пределах 0.5%. Российский рубль в паре с долларом торгуется без изменений, в районе 57.2. На рынке ОФЗ мы вчера видели существенные продажи, но сегодня ситуация там стабилизировалась.

Фьючерсы на американские индексы сегодня вновь показывают хороший рост, почти на 0.7%, поэтому шансы на позитивное закрытие за океаном высокие. Смогут ли американские площадки закрыть ещё один день на максимумах, пока не понятно, но новых негативных новостей пока нет/