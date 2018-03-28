Основным поводом к продажам вновь послужит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, днем ранее после нашего закрытия на американских площадках возобновилось снижение, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 не только скомпенсировали рост первых часов торгов, но и ушли глубоко на отрицательную территорию, потеряв к закрытию 1,4% и 1,7% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы предпринимают попытки восстановления, прибавляя в пределах 0,1%. На торгах в Азии также преобладают «медвежьи» настроения, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite падают на 2,1% и 1,4%. Ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent на фоне данных по запасам углеводородов отступила в район 69,7 доллара за баррель, также будет способствовать продажам в наших акциях. Отметим, что по данным API запасы нефти в США выросли на 5,3 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов упали на 5,9 и 2,2 млн баррелей. Сильный рост запасов нефти не смогло компенсировать снижение запасов нефтепродуктов, что и вызвало негативную динамику в «черном золоте».

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем существенного снижения нашего рынка в начале торгов. Это приведет к тому, что индекс МосБиржи уйдет на новые локальные минимумы и сделает еще один шаг к среднесрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2225 пунктов.

При этом с открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, скорее негативная динамика в Старом Свете может добавить сил российским «медведям». При этом фоном для торгов в впервой половине дня станут данные по индексам потребительского доверия в Германии и экономических ожиданий инвесторов Швейцарии. В середине торгов наши акции могут получить поддержку со стороны рынка энергоносителей, где в преддверии данных по запасам углеводородов от Минэнерго США возможна волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что будет способствовать подъему нефти марки Brent в район 70 долларов за баррель.

Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, где кроме данных по запасам нефти будет опубликован итоговый ВВП страны за четвертый квартал. Данная статистика и станет определяющим фактором, как для динамики американских рынков в начале сессии, так и для наших акций в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы не ожидаем существенного изменения позиций рубля. После провала днем ранее, в рамках которого было отыграно снижение цен на нефть, рубль перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. В дальнейшем нельзя исключать попыток его коррекционного роста, чему может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей. В результате ближе к вечеру доллар может растерять часть роста вторника. Основным же фактором для динамики рубля станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17.30 мск., и реакция на нее «черного золота». Если данные не подтвердят существенный рост запасов нефти, продемонстрированный статистикой API, «быки» в нефти перехватят инициативу и могут сделать еще один шаг к годовым максимумам. В этой ситуации российская валюта получит поддержку, а доллар отступит ниже 57,3 рубля.