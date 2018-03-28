В среду ожидаем возможного ответа РФ на высылку российских дипломатов

В основном позитивный настрой на российском рынке обеспечивался нефтью выше $70 за баррель Brent и ростом на внешних фондовых площадках. Естественно, что дипломатический кризис РФ и Запада остаётся неисчерпанным, но в позиции ряда недружественных действий появилась существенная трещина. Германия выдала комплект разрешительных документов для Nord Stream 2, что подбросило вверх бумаги «Газпрома» на 1,83%. Конечно, ещё необходимо получить очевидное разрешение от РФ, а также менее очевидные разрешения от Финляндии и Швеции. Плюс наиболее проблематичным является разрешение от Дании, но в данном случае могут быть обходные манёвры через нейтральные воды с непременным удорожанием проекта.

В качестве форвардов на российском рынке выступал банковский сектор, который является наиболее чувствительным в плане отношения внешних инвесторов: Сбербанк (+1,18%), ВТБ (+1,59%). Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос дивидендов 17 апреля и может принять решение о выплате до 35% от чистой прибыли. Кроме того, 16 апреля наблюдательный совет ВТБ обсудит вопрос дивидендов и, скорее всего, он будет решён в пользу выплаты 50% от прибыли по МСФО. Неплохо торговались бумаги ведущих нефтяных компаний на фоне нефти выше $70 за баррель Brent: «ЛУКОЙЛ» (+2,05%), «Роснефть» (+0,52%), «Сургутнефтегаз» (+0,71%). В числе лидеров были бумаги «Русгидро» (+2,91%) в надежде на изменения в дивидендной политике. Хотя, при большинстве раскладов, бумага будет достаточно неинтересной. Во всяком случае, дивидендная доходность «ФСК ЕЭС» (+1,49%) вполне способна превысить доходность ОФЗ и вполне рискованных корпоративных облигаций. «Аэрофлот» (-1,91%) увеличил пассажиропоток в январе-феврале всего на 6,1%, что рынок расценивает в качестве достаточно слабого результата. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Газпром Нефть» (+2,95%), «Мосэнерго» (+2,21%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,2%), «ПИК» (+1,92%), а также «М.Видео» (-2,48%), Банк «Санкт-Петербург» (-1,95%), «Полюс» (-1,43%), «МРСК Центр» (-1,19%). В целом, рынок остаётся уязвимым перед внешними факторами, поскольку глобальная конкурентная борьба не заканчивается, а оппоненты из США готовы пойти на любые меры ради продвижения своих интересов. В ближайшие дни ждём реакции РФ на высылку отечественных дипломатов. Скорее всего, меры будут зеркальными.

В течение дня рубль держался вполне уверенно, но к вечеру сдал свои позиции. Если в утренние часы индекс доллара терял до 0,3%, то к вечеру он уже укреплялся почти на 0,4%. Нефть провела достаточно спокойный день, находясь выше отметки $70 за баррель Brent. Кстати, стоимость барреля в рублях также закрепилась выше 4000, что вполне можно описывать словами «ослабление национальной валюты». По сути, вся эта внешняя напряжённость отнимает у россиянина возможность укрепиться на 5%-10%. Однако нет худа без добра. Постоянные намёки и прямые заявления о том, что могут начаться заморозки «сомнительных» российских капиталов за границей, стимулируют увеличение доли отечественных активов в структуре капитала заграничных россиян. В частности, в Минфине отмечают довольно высокий интерес к ОФЗ-ИН, то есть ОФЗ с номиналом, индексируемым по уровню инфляции и с купонным доходом в 3%. 4 апреля ведомство готово провести первый аукцион по инструменту. 28 марта финансовое ведомство проведёт аукционы ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 20 млрд рублей и 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 10 млрд рублей. Соответственно, если спрос на ОФЗ будет оставаться высоким, то это будет служить подтверждением нашей идеи возвращения капитала на Родину.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Котировки нефти и промышленных металлов снижаются, как и азиатские индексы. Однако основные продажи происходят в технологичных бумагах. Соответственно, на российском рынке таких немного. Кроме того, в среду ожидаем возможного ответа РФ на высылку российских дипломатов из различных стран. Qiwi, «Акрон» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2017 год.