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Долговой рынок: российские евробонды - среди аутсайдеров


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Минфин США разместил на аукционе 5-летние бумаги на $35 млрд с доходностью 2.61%, спрос в 2.5x раза превысил предложение.

Высокий спрос на бумаги, а также возобновившееся снижение котировок американских акций, обеспечили поддержку мировым бенчмаркам. UST10 закрылись на отметке 2.80% (-5 бп). К концу этой недели через аукционы Минфина будет размещено бумаг примерно на $300 млрд. 

Облигации EM подорожали, доходности основных суверенных выпусков упали на 4-5 бп. 

Российские евробонды оказались среди аутсайдеров - выпуски Russia28 и Russia47 закрылись на отметке 4.54% (-2 бп) и 5.25% (-3 бп) соответственно. ОФЗ закрылись почти без изменений. Выпуск 26207 завершил день с доходностью 6.95% (-1 бп). 

Минфин сегодня предложит ОФЗ на сумму 30 млрд руб. в рамках двух аукционов: 6-летний выпуск 26223 на 20 млрд руб. и 16-летний выпуск 26225 на 10 млрд руб.

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