Цены нефти подали заявку к повороту на юг

Однако во второй половине дня последовали распродажи, и нефть закончила день на отрицательной территории. Откату цен нефти способствовало укрепление доллара. На крупных масштабах пока снижение цен нефти достаточно символичное. Можно сказать, что произошла небольшая коррекция от максимальных отметок. Цены нефти как бы подали (пока не очень уверенную) заявку к повороту на юг. Теперь главная интрига состоит в том, не получит ли снижение дальнейшее активное развитие и не начнет ли перерастать в разворот тренда. Потенциальное формирование на графике цен нефти технической фигуры «двойной вершины» поневоле делает игроков суеверными.

Но и фундаментально для среднесрочного снижения цен нефти есть веские причины. Это и продолжающийся активный рост добычи нефти в США, и наблюдаемое в мире сезонное торможение роста спроса и формальное приближение критериев соглашения ОПЕК+, когда запасы нефти все увереннее приближаются к средним пятилетним значениям.

Прошедший в понедельник старт торговли за юани фьючерсами на нефть в Китае можно назвать успешным. В первый день объем торгов достиг 62,5 тысячи контрактов. Поскольку стандартный контракт заключается на поставку тысячи баррелей, то указанный объем торгов свидетельствует о том, что на новой площадке поставщики и покупатели смогли захеджировать свои будущие поставки на 62 млн баррелей. С учетом роста потребления нефти странами Юго-Восточной Азии, а также превращения Китая в крупнейшего покупателя нефти на мировых рынках, старт торгов нефтью на Шанхайской бирже более чем актуален. Но пока получены только первые результаты, и новым контрактам еще долго предстоит доказывать свое право на существование, а в перспективе - на превращение в новый инструмент хеджирования и новый ценовой ориентир на рынке нефти. Предпосылки для успеха есть, и почему-то верится, что Китай и в этом сможет добиться успеха.

Между тем на западных рынках растет напряжение, и можно ждать усиления переполоха. Во вторник фондовый рынок в США вновь провалился, так что индекс Доу опустился ниже 24тыс. пунктов. Идет бегство от рисков. Доходности облигаций отправились вниз. Растут риски по развитию нисходящей тенденции на рынке нефти. С нетерпением ждем выхода сегодняшних данных по запасам и добыче нефти в США, а пока довольствуемся оценками API: Запасы нефти - рост на 5,321мб (запасы в Кушинге +1,655 мб). По нефтепродуктам снижение запасов Gasoline -5,799мб, Distillate -2,238 мб.