FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цены нефти подали заявку к повороту на юг


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти в течение понедельника еще раз предприняли попытку пробиться выше максимума.

Однако во второй половине дня последовали распродажи, и нефть закончила день на отрицательной территории. Откату цен нефти способствовало укрепление доллара. На крупных масштабах пока снижение цен нефти достаточно символичное. Можно сказать, что произошла небольшая коррекция от максимальных отметок. Цены нефти как бы подали (пока не очень уверенную) заявку к повороту на юг. Теперь главная интрига состоит в том, не получит ли снижение дальнейшее активное развитие и не начнет ли перерастать в разворот тренда. Потенциальное формирование на графике цен нефти технической фигуры «двойной вершины» поневоле делает игроков суеверными. 

Но и фундаментально для среднесрочного снижения цен нефти есть веские причины. Это и продолжающийся активный рост добычи нефти в США, и наблюдаемое в мире сезонное торможение роста спроса и формальное приближение критериев соглашения ОПЕК+, когда запасы нефти все увереннее приближаются к средним пятилетним значениям. 

Прошедший в понедельник старт торговли за юани фьючерсами на нефть в Китае можно назвать успешным. В первый день объем торгов достиг 62,5 тысячи контрактов. Поскольку стандартный контракт заключается на поставку тысячи баррелей, то указанный объем торгов свидетельствует о том, что на новой площадке поставщики и покупатели смогли захеджировать свои будущие поставки на 62 млн баррелей. С учетом роста потребления нефти странами Юго-Восточной Азии, а также превращения Китая в крупнейшего покупателя нефти на мировых рынках, старт торгов нефтью на Шанхайской бирже более чем актуален. Но пока получены только первые результаты, и новым контрактам еще долго предстоит доказывать свое право на существование, а в перспективе - на превращение в новый инструмент хеджирования и новый ценовой ориентир на рынке нефти. Предпосылки для успеха есть, и почему-то верится, что Китай и в этом сможет добиться успеха.  

Между тем на западных рынках растет напряжение, и можно ждать усиления переполоха. Во вторник фондовый рынок в США вновь провалился, так что индекс Доу опустился ниже 24тыс. пунктов. Идет бегство от рисков. Доходности облигаций отправились вниз. Растут риски по развитию нисходящей тенденции на рынке нефти. С нетерпением ждем выхода сегодняшних данных по запасам и добыче нефти в США, а пока довольствуемся оценками API: Запасы нефти - рост на 5,321мб (запасы в Кушинге +1,655 мб). По нефтепродуктам снижение запасов Gasoline -5,799мб, Distillate -2,238 мб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ