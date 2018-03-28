Значительное падение доходности UST10 помогло подорожать суверенным евробондам РФ

Директор ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил вчера о своей поддержке политики постепенного повышения ставок. Также он допустил возможность того, что экономика будет расти быстрее прогнозов и что ФРС придется немного ускорить темпы ужесточения ДКП, однако реакции рынка на эти слова не последовало. Главной темой дня оставалось падение котировок акций. Оно подстегнуло инвесторов к покупке защитных активов, и доходность UST10 заметно упала – на 8 б.п. до 2,77%.

Евро ослаб по отношению к доллару на 0,4% до 1,240, чему способствовали заявления члена совета управляющих ЕЦБ Джозефа Макуча о том, что инфляция пока не показывает убедительных признаков роста и что причин для существенного изменения программы количественного смягчения пока не видно. Другой член совета управляющих – Эвальд Новотны, напротив, отметил возможность сокращения стимула после сентября, что соответствует консенсус-прогнозу. Новотны ожидает, что регулятор примет решение о дальнейшей монетарной политике летом.

Что касается цен на нефть, в первой половине дня они росли и достигли 71 долл./барр., но позже началась коррекция, которая усилилась после публикации оценки изменения запасов нефти в США от API (оценка предусматривает рост запасов на 5,2 млн барр. по сравнению с ожидающимися рынком 0,9 млн барр.). К вечеру цены на нефть упали до 69,6 долл./барр. Сегодня выйдут официальные данные о запасах от американского Минэнерго, а также будет опубликована финальная оценка роста ВВП США за 4 кв. 2017 г., рынок полагает, что оценка будет пересмотрена вверх до 2,7%. Кроме того, выйдет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.

…которое помогло подорожать российским суверенным еврооблигациям

Российские евробонды вчера, несмотря на сохраняющуюся внешнеполитическую напряженность, с самого утра начали понемногу расти в цене, восстанавливая понесенные накануне и в пятницу потери. Поддержку российским бумагам оказывала снижающаяся доходность базового актива. Цены на нефть росли в первой половине дня, что также было позитивным фактором, а их падение вечером еще не нашло отражения в котировках. По итогам дня длинные евробонды подорожали на 0,4–0,6 п.п., а среднесрочные выпуски прибавили по 0,1–0,3 п.п. от номинала. Доходности вдоль суверенной кривой снизились на 3–4 б.п. Отметим, что аналогичный результат вчера показали и бумаги других развивающихся рынков. Пятилетний CDS-спред России третий день подряд остается на отметке 122 б.п.

Евробонды ВЭБа вышли в лидеры рынка, ГТЛК – под давлением

В корпоративном сегменте падение приостановилось, но большинство бумаг все же не начали расти вслед за суверенными, и динамика в среднем была нейтральной. Так, длинные выпуски Газпрома смогли прибавить 0,1–0,3 п.п. от номинала, котировки же остальных еврооблигаций компаний нефтегазового сектора остались без изменений. Среди госбанков отметим евробонды ВЭБа, они показали лучший результат на рынке, прибавив 0,1–0,4 п.п., также в плюсе были суборды RSHB’23 (YTM 6%) и GPBRU’perp (YTC 1,1%) – на 0,2–0,3 п.п. Евробонды Сбербанка прибавили не более 0,1 п.п. Котировки субордов частных банков снизились незначительно. В металлургическом секторе большая часть бумаг была стабильна, отметим лишь выпуски Евраза, прибавившие 0,1–0,2 п.п. от номинала, а также POGLN’22 (YTM 9%), подорожавший на 0,2 п.п. Под давлением оставались евробонды ГТЛК вследствие новостей о размещении нового выпуска, и вчера бумаги эмитента подешевели еще на 0,2–0,4 п.п. Еврооблигации Global Ports смогли прибавить по 0,2 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон неоднозначный: доходность UST10 вчера вечером значительно снизилась, правда, это происходило в рамках бегства инвесторов в защитные активы и может оказать лишь ограниченную поддержку российским бумагам. Цены на нефть заметно упали после публикации данных API. Азиатские рынки сегодня движутся вниз, фьючерсы на американские индексы – в небольшом минусе.