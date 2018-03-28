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Мнения аналитиков

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На следующей неделе Центробанк увеличит объем стерилизации


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Мы оцениваем сегодняшний платеж по налогу на прибыль в 700 млрд руб.

В марте выплаты по налогу на прибыль традиционно растут, банки должны полностью заплатить налог за предыдущий год. Ожидания высокого спроса на ликвидность привели вчера к снижению предложения на депозитном аукционе до 1,97 трлн руб., это обеспечит сегодня приток ликвидности на корсчета свыше 600 млрд руб. Таким образом, несмотря на значительные платежи в бюджет, корсчета банков в ЦБ сегодня могут остаться почти неизменными. Нынешний же их уровень достаточен для прохождения периода усреднения, а в дальнейшем ликвидность в банковскую систему будет лишь прибывать из-за традиционного роста расходов в начале месяца. Мы полагаем, что уже на следующей неделе Центробанк увеличит объем стерилизации, чтобы предотвратить снижение ставок на межбанковском рынке.

Вчера вырос спрос на депозиты Казначейства

Последнее время спрос на этот вид фондирования отсутствовал, но во вторник кредитные организации привлекли с помощью этого инструмента чуть более 100 млрд руб. на срок 37 дней. Возможно, рост спроса связан с ожиданием, что текущая динамика корсчетов и депозитов банков в ЦБ приведет к увеличению навеса избыточной ликвидности, что может вызвать снижение ставок на межбанковском рынке. Ставка же на этих депозитных аукционах привязана к RUONIA, а ее расхождение со ставками по депозитам Банка России, предоставляемым на аукционной основе, создает возможности для арбитража. Сегодня состоится еще один депозитный аукцион Казначейства с лимитом 100 млрд руб. и сроком размещения средств 182 дня.

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