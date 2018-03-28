Cегодня негативный тренд на рынке золота будет менее ярко выраженным

В первой половине дня цены на золото держались в диапазоне 1 350-1 355 за унцию, а затем наметилась тенденция к их снижению на фоне резкого укрепления доллара США (пара EUR/USD вчера снизилась с 1,247 до 1,237). Отметим, что после повышения ставки ФРС (21 марта) курс американской валюты почти непрерывно снижался - за это время пара EUR/USD поднялась с 1,226 до 1,247 (этот уровень был достигнут вчера утром). В результате возобновившегося роста доллара унция золота подешевела почти до $1 340, и сегодня утром держалась вблизи этой отметки. Коррекция на рынке золота сопровождалась значительным снижением доходности казначейских обязательств США (хотя обычно оно способствует подорожанию золота) и некоторым укреплением японской иены, курс которой исторически отличается положительной корреляцией с ценами на желтый металл. В этой связи следует отметить, что вчерашние ценовые изменения подтвердили статус доллара как ключевого фактора, влияющего на рынок золота.

Наши аналитики по валютному рынку ожидают, что сегодня укрепление доллара продолжится. Пара EUR/USD, судя по всему, готовится опуститься ниже зафиксированного утром минимума 1,240 - до 1 235. Это неизбежно повлечет за собой дальнейшую коррекцию цен на рынке золота в рамках диапазона $1 335-1 340 за унцию. Впрочем, сегодня с утра по-прежнему есть тенденция к снижению доходности американских гособлигаций, после вчерашнего обвала котировок акций высокотехнологичных компаний, спровоцированного скандалом вокруг Facebook. По нашему мнению, чем сильнее упадет доходность казначейских обязательств США, тем более значительным будет позитивный эффект для рынка золота. Соответственно, мы ожидаем, что сегодня негативный тренд на рынке этого драгметалла будет менее ярко выраженным, чем вчера: цены, по нашим оценкам, едва ли пробьют поддержку на уровне $1 335 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.