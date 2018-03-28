Нефтяные цены снижаются в ожидании статистики от Минэнерго США

Накануне отчет Американского института нефти отразил увеличение запасов сырой нефти по итогам отчетной недели на 5.32 m/bbl, тогда как прогнозы аналитиков предполагают заметно меньшее увеличение – 0.85 m/bbl. При этом стоит отметить, что сокращение запасов бензина и дистиллятов (на 5.8 и 2.2 m/bbl, соответственно) участники рынка предпочли оставить без внимания. Помимо этого определенное давление на сырьевые активы накануне оказывало восстановление позиций долларом США на глобальном рынке.

В целом же необходимо отметить, что рынок продолжает получать поддержку за счет позитивного новостного фона, связанного с перспективами дальнейшей координации деятельности на рынке сторонами соглашения ОПЕК+. Накануне агентство Reuters со ссылкой на наследного принца Саудовской Аравии, сообщило, что ОПЕК хочет сотрудничать с РФ и др. экспортерами в вопросах добычи на протяжении 10-20 лет.

Сегодня в фокусе рынков статистика от Минэнерго США. Ожидания по росту запасов, дальнейшему увеличению объемов добычи, а также дальнейшее укрепление доллара США будут оказывать давление на нефтяные котировки. Краткосрочные ориентиры по Brent $68.8-70.2 /bbl.