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"Лукойл" обошел "Газпром" по капитализации, покупаем "Роснефть"


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Акции «Лукойла», крупнейшей частной нефтяной компании России, в среду обогнали по капитализации бумаги «Газпрома», что позволило «Лукойлу» впервые выйти на второе место.

Подъем котировок «Лукойла» – это реакция на стратегию компании, которая была обнародована на прошлой неделе. «Лукойл» обещал направлять на выплаты акционерам половину дополнительных доходов при стоимости нефти выше $50 за баррель. К тому же больше нет риска, что квазиказначейский пакет акций компании попадет на рынок. 

Как известно, 16,6% акций «Лукойла» принадлежит кипрской компании Lukoil Investments Ltd. «Лукойл» намерен погасить 12% акций, остальное направит на программу стимулирования менеджмента. Есть и ещё один «бычий» фактор: можно ожидать дополнительных покупок от фондов после пересмотра веса бумаг компании в индексе MSCI в мае текущего года. Долгосрочные глобальные инвесторы, особенно в период геополитической напряженности, достаточно холодно относятся к «красным фишкам» – акциям государственных компаний. В России только две крупные частные нефтяные компании – «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», при этом рынок полагает, что рано или поздно «Сургутнефтегаз» будет поглощен «Роснефтью». 

Ну и в заключение, сравним показатели «Лукойла» и «Роснефти», чтобы сделать правильный вывод. В 2017 году «Роснефть» добыла 225,5 млн тонн нефти, что в 2,5 раза больше, чем смог добыть «Лукойл». «Роснефть» дешева или «Лукойл» дорог?! Мы думаем, что «Роснефть» дешева. Мы рекомендуем постепенно продавать акции «Лукойла», перекладываясь в «Роснефть». «Газпром» более рискован из-за проблем украинского транзита и опасений появления американского СПГ в Европе.

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