Коррекция к росту - нормальное явление

Но высокие цены на нефть позволяют надеяться, что за мартовским спадом последует подъем рынка. Акции Сбербанка об. ранее тянули рынок наверх, а теперь тянут вниз. Но простите – до текущего снижения котировки акций росли с июня месяца прошлого года (с рядом промежуточных боковых коррекций). Коррекция к росту после роста котировок на 90% (с июня) вполне нормальное явление.

Саудовская Аравия и Россия обсуждают детали беспрецедентного соглашения по продлению контроля экспорта нефти. Эр-Рияд и Москва работают над соглашением, в рамках которого будет осуществляться активное управление нефтяными рынками, возможно, в течение 20 лет. ОПЕК разрабатывает «очень долгосрочное» соглашение в целях продления кооперации с другими странами-нефтеэкспортерами, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в среду на энергетической конференции в Багдаде. Ранее об этом также сообщил кронпринц Саудовской Аравии Мохаммад бен Сальман в интервью Reuters. «Думаю, страны ОПЕК этого очень хотят. И, по всей видимости, соглашение между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, на самом деле, послужило стартом для этого нового формата, – сказал в среду CNBC нефтяной аналитик в Panmure Gordon Колин Смит. – Я думаю, что достичь полноценного соглашения, по которому Россия фактически становится членом картеля, в данный момент будет немного трудновато».

Текущее соглашение между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, в рамках которого предполагается сокращение добычи на 1,8 млн б/д, будет пересмотрено в июне и, согласно ожиданиям, будет продлено до конца года. Затем соглашение будет снова пересмотрено в декабре. «Удастся ли заключить беспрецедентное соглашение между нефтепроизводящими странами сроком на десять лет и более, еще неясно. Но очевидно одно: в обозримом будущем нет даты конца отношений Саудовской Аравии и России», – полагает аналитик по нефти в PVM Oil Associates Стефен Бреннок.

В среду фондовый рынок США снова показал снижение по итогам торгов. Торговая сессия отличилась необычно высокой волатильностью. Инвесторы реагировали на позитивную статистику по экономическому росту в США и продажам жилья, причем всё это на фоне продолжающегося падения акций технологических компаний. По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,04% до 23848,42. S&P 500 потерял 0,29% и закрыл сессию на отметке 2605,00. На индексе широкого рынка негативно сказались сектора энергетики, информационных технологий и потребительских товаров и услуг выборочного спроса. Особенно сильным падением отличились акции Amazon, потеряв в цене за день 4,38%. Индекс Nasdaq Composite понизился на 0,85% до 6949,23. Представители Facebook сообщили, что компания усовершенствует настройки приватности. Это помогло акциям Facebook выйти из непрекращавшегося падения и подрасти по итогам торгов среды на 0,53%. Также инвесторы обратили внимание на геополитические новости. Китай подтвердил информацию о визите главы Северной Кореи Ким Чен Ына. По некоторым сообщениям, страна выразила приверженность ядерному разоружению Корейского полуострова. После этого Дональд Трамп написал в твиттере, что глава Китая Си Цзиньпин сообщил ему, что встреча прошла «очень хорошо».

Акции Tesla потеряли в цене по итогам торгов 7,67%. После закрытия торгов во вторник Moody’s Investors Service понизила кредитный рейтинг компании с B2 до B3, отметив проблемы с ликвидностью. Некоторые аналитики стали говорить о вероятном банкротстве компании в перспективе трех месяцев. Когда денежная политика ФРС ужесточается инвесторы начинают более щепетильно подходить к выбору акций – денег на покупку модных игрушек у них нет.

Экономика США в четвертом квартале выросла сильнее, чем думали раньше, сообщило Министерство торговли США. В сторону повышения пересмотрен показатель по расходам домохозяйств на услуги, а оценка падения инвестиций в запасы была понижена. Согласно третьей (окончательной) оценке от министерства торговли страны, рост ВВП США за четвертый квартал составил 2,9% годовых (ожидалось 2,7%), против прежней оценки в 2,5%. Потребительские расходы, которые составляют наибольшую долю ВВП, увеличились на 4% (ожидалось 3,8%), против прежней оценки в 3,8%. На последнем заседании ФРС США медианный прогноз участников по росту ВВП составил 2,7% на этот год, в то время как в декабре участники давали прогноз в 2,5%. Рост экономики продолжается уже девятый год, и позднее в 2018 году период роста экономики должен стать вторым по продолжительности за всю историю. Согласно статистике по ценам в вышедшем отчете по ВВП, инфляция в отчетном периоде была около целевого уровня ФРС в 2%. Индекс цен PCE, за исключением еды и энергетики, который ФРС предпочитает для оценки роста инфляции, вырос на 1,9% годовых и пересмотрен не был.

Удастся ли котировкам Сбербанка об. закрепиться над поддержкой 250? Думаю, что мы увидим ложное пробитие этого уровня «медведями» с последующим отскоком наверх. Отскок будет небольшим, потому что в данный момент акция перегружена «маржинальными» длинными позициями. Для более качественного роста желательно пробить вниз текущий июньский восходящий тренд и стряхнуть лишние длинные позиции – хорошая поддержка по FIBO находится на уровне 229.