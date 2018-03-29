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Курс доллара может вырасти до 59 рублей


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня на открытии торгов мы ожидаем бокового движения российского фондового рынка.

Сохранение нефтью марки Brent позиций чуть ниже 70 долларов и консолидация на американских площадках приведут к тому, что индекс МосБиржи в начале торгов сможет удержать позиции выше 2250 пунктов. При этом открытие Европы, где также маловероятно направленное движение, вряд ли приведет к существенным переменам на нашем рынке.

Отметим, что в середине дня важным фактором станет публикация большого блока статистики по экономике Германии, включающего данные по безработице и инфляции, а также ВВП Великобритании за 2017 год.

При этом наш рынок может получить поддержку со стороны динамики «черного золота». Вчерашние данные по запасам углеводородов в США могут способствовать попыткам «быков» вернуть себе инициативу и продолжить восходящую динамику, что позитивно скажется на наших акциях.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, где сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции, заявкам на пособие по безработице, личным доходам и личным расходам, а также индексы деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемая статистика станет определяющей для динамики американского рынка в начале торгов, а также российских индексов в последние часы сессии. 

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы не исключаем некоторого укрепления российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на консолидацию в ценах на нефть, мы можем увидеть фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что приведет к его отступлению в район 57,6 рубля. В дальнейшем «медведей» поддержит подъем нефти марки Brent выше 70 долларов, в результате чего к концу дня доллар может отступить ниже 57,5 рубля. Отметим, что в текущий момент в качестве основного сценария мы рассматриваем подъем американской валюты в район 59 рублей.      

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