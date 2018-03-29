Курс доллара может вырасти до 59 рублей

Сохранение нефтью марки Brent позиций чуть ниже 70 долларов и консолидация на американских площадках приведут к тому, что индекс МосБиржи в начале торгов сможет удержать позиции выше 2250 пунктов. При этом открытие Европы, где также маловероятно направленное движение, вряд ли приведет к существенным переменам на нашем рынке.

Отметим, что в середине дня важным фактором станет публикация большого блока статистики по экономике Германии, включающего данные по безработице и инфляции, а также ВВП Великобритании за 2017 год.

При этом наш рынок может получить поддержку со стороны динамики «черного золота». Вчерашние данные по запасам углеводородов в США могут способствовать попыткам «быков» вернуть себе инициативу и продолжить восходящую динамику, что позитивно скажется на наших акциях.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, где сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции, заявкам на пособие по безработице, личным доходам и личным расходам, а также индексы деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемая статистика станет определяющей для динамики американского рынка в начале торгов, а также российских индексов в последние часы сессии.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы не исключаем некоторого укрепления российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на консолидацию в ценах на нефть, мы можем увидеть фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что приведет к его отступлению в район 57,6 рубля. В дальнейшем «медведей» поддержит подъем нефти марки Brent выше 70 долларов, в результате чего к концу дня доллар может отступить ниже 57,5 рубля. Отметим, что в текущий момент в качестве основного сценария мы рассматриваем подъем американской валюты в район 59 рублей.