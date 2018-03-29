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Британия предложила закрыть доступ для евробондов РФ к европейским клиринговым организациям


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 

Британское правительство рассматривает возможность закрытия доступа к европейским клиринговым организациям для российских еврооблигаций, что может как ограничить продажи бумаг на вторичном рынке, так и воспрепятствовать размещению нового долга. Подробной информации о возможном запрете пока нет, также неизвестно, предложит ли Великобритания поддержать эту инициативу Евросоюзу, или ограничение может быть введено только для британских инвесторов. Отметим, что при последнем размещении еврооблигаций RUSSIA’29 и доразмещении RUSSIA’47 большая часть бумаг была выкуплена иностранными инвесторами, в том числе около 22% и 49% бумаг соответственно были приобретены инвесторами из Великобритании.

Сегодня российские евробонды, вероятно, окажутся под сильным давлением. Нам сейчас сложно оценить дальнейшее развитие событий, но мы считаем, что пока вероятность закрытия доступа все же невелика, поскольку в данном случае это означало бы резкое повышение напряженности, и оказало бы негативное влияние в том числе на британских инвесторов.

Вчера суверенные еврооблигации РФ продолжили умеренно расти в цене в течение всего дня. Внешний фон оставался позитивным главным образом благодаря падению доходности UST10 до уровня ниже 2,80%. Цены на нефть при этом большую часть сессии были стабильны, а их временное снижение вечером не повлияло на котировки бумаг. По итогам торгов ценовой рост был небольшим: длинные евробонды прибавили по 0,2–0,4 п.п. от номинала. На среднем участке кривой котировки выросли на 0,1–0,2 п.п. В то же время евробонды других развивающихся рынков в цене практически не папе изменились. Пятилетний CDS-спред России остается на уровне 122 б.п.

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