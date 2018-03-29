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ЦБ меняет порядок проведения депозитных операций


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Банк России объявил об изменении порядка проведения депозитных операций с 17 мая.

Изменения должны коснуться депозитов, привлекаемых по фиксированным ставкам, ЦБ планирует прекратить проведение невостребованных рынком операций «том-некст», «спот-некст» и «до востребования», так что из депозитов постоянного действия останутся только депозиты овернайт. Структура же операций депозитов, привлекаемых на аукционной основе, остается прежней. Также упрощаются процедуры по размещению средств банками на депозитах постоянного действия. В целом предложенные изменения касаются исключительно простоты проведения операций, а сокращение продуктовой линейки, облегчение администрирования депозитов и сокращение документооборота могут оказаться в конечном итоге направленными на дальнейшее наращивание объемов стерилизации. Возможно, Центробанк планирует дальнейшее изменение инструментов стерилизации.

Казначейство проведет сегодня валютный депозитный аукцион. Лимит установлен достаточно скромный, всего 500 млн долл., средства размещаются на 12 дней. Минимальная ставка – 1,4%, поэтому, даже учитывая, что эти депозиты подпадают под требования по обязательным резервам, стоимость этого вида фондирования остается привлекательной. Сейчас задолженность банков по этому инструменту составляет 425 млн долл.

Недельная инфляция за период с 20 по 26 марта осталась на уровне 0,1%. Основываясь на недельных данных, рост цен за март может составить 0,3%, это выше, чем год назад – в марте 2017 г. цены поднялись на 0,1%. В результате наконец-то может быть зафиксирован рост годовой инфляции, примерно до 2,4%. Правда, ЦБ считает, что это ускорение пока носит локальный характер, минимум годовой инфляции будет достигнут во 2 кв. 2018 г. Лишь во второй половине года регулятор рассчитывает увидеть стабильное восстановление темпов инфляции. Ускорение инфляции по итогам марта не должно помешать ЦБ и дальше планомерно снижать ключевую ставку.

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