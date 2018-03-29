FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Инвесторы ждут ясности с регулированием технологического сектора США


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Американские фондовые индексы завершили торги 28 марта небольшим спадом. S&P500 потерял 0,29%, хотя и делал попытки подняться в течение торговой сессии.

В минус он ушел во многом из-за снижения котировок Amazon, занимающего в индексе большую долю. Акции онлайн-ритейлера потеряли 4,38% на фоне появившихся слухов об ужесточении регулирования электронной коммерции. Энергетический сектор упал на 2% из-за снижения нефтяных котировок после выхода данных о запасах в США. Наибольший рост зафиксирован в защитных секторах потребительских товаров и телекоммуникационных услуг.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам. В паре с евро он повысился с 1,2308 до 1,2402. 

Акции Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) вчера обвалились на 7,67%, до минимума за год, на фоне усиливающихся проблем с ликвидностью и начала расследования Национальным советом по безопасности транспорта инцидента недельной давности, в результате которого самоуправляемый автомобиль насмерть сбил пешехода. 

Накануне пасхальных выходных сильных движений на рынке мы не ждем. На фондовых площадках присутствует неопределенность относительно возможного усиления регулирования для технологических компаний. Пока по этому вопросу не будет ясности, на возвращение стабильной позитивной динамики рассчитывать не приходится. Появились разговоры о том, что президент Трамп подумывает об ужесточении правил электронной торговли. Инвесторы могут фиксировать позиции перед длинными выходными, поэтому на закрытии сессии индексы, вероятно, уйдут в небольшой минус, в частности, S&P500 снизится на 0,3%, до 2595 пунктов. 

Из важной экономической статистики выделим данные по ценовому индексу расходов на личное потребление и количеству первичных заявок на пособие по безработице. Оба показателя являются ориентиром для ФРС при определении дальнейшей денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что данные окажутся на уровне ожиданий, не вызвав у участников торгов опасений о более быстром повышении ставок. 

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ