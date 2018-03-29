Закрытие квартала пройдет на некотором позитиве

Завтра западные страны будут отмечать Страстную пятницу, а в понедельник – Светлый понедельник, хотя американские биржи в понедельник уже будут открыты. Сегодня в Европе и США инвесторы будут закрывать текущий месяц и квартал с оглядкой на Азию, где торги завершились с небольшим плюсом.

На европейских площадках инвестиционные настроения сегодня позитивны. Биржевые индексы в первой половине дня показывают рост на 0.6-1%. Фьючерсы на основные индексы США также вышли в плюс, хотя прирост скромный, всего 0.2%. Сегодня есть все условия для того, чтобы мировые биржи закрылись в плюсе, но есть один фактор риска. Как мы уже вчера писали, на текущей неделе Минфин США проводит рекордные по объёмам размещения казначейских векселей. Объём размещений просто поражает, 300 млрд. долларов, причём именно сегодня, в последний торговый день, осталось разместить финальные 100 млрд. Мы уже видели, как фактор размещений давил на все рисковые активы в прошлом месяце и всю текущую неделю, поэтому с приходом апреля рынки смогут вздохнуть с облегчением. Всю текущую неделю на межбанковском рынке в США наблюдаются серьёзные проблемы с ликвидностью, поэтому рынки акций за океаном находятся под давлением. Сегодня финальный день с финальными размещениями, и несмотря на позитивный внешний фон, торги в США будут непростыми.

Российские биржевые индикаторы по итогам первого квартала показывают лучшую динамику в мире и даже несмотря на все внешние геополитические риски, сегодня они растут почти на 1%. Акции Сбербанка, Роснефти, НЛМК и ВТБ показывают рост на 1%. Бумаги Магнита после вчерашних распродаж сегодня прибавляют 2%. Российский сектор электроэнергетики показывает восстановление почти на 1%.

Индекс промышленных металлов показывает сегодня почти нейтральную динамику, хотя глобально он явно намекает на коррекцию. Драгоценные металлы третий день подряд показывают снижение. Сегодня потери скромные – в пределах 0.3%. Цена тройской унции золота опустилась до 1325$. А вот цены на нефть лишь на 2% отступили от годовых максимумов. Нефть марки Brent удерживает позиции выше 69$ за баррель. Добыча нефти в США вчера вновь установила новый исторический максимум, что и послужило поводом для небольшого отката котировок вниз.

На фоне гигантских размещений казначейских облигаций США мы закономерно видим в последние дни и спрос на доллар. Он всю неделю показывает устойчивый рост ко всем в мире валютам. Индекс доллара (DXY) поднялся до 89,7 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар снизилась до 1.23. Российский рубль в паре с долларом сегодня торгуется без существенных изменений, вблизи отметки 57.6. На рынке ОФЗ пока ситуация остаётся стабильной

Фьючерсы на американские индексы сегодня вновь показывают небольшой рост, почти на 0.3%, поэтому шансы на позитивное закрытие за океаном высокие. Ввиду больших размещений Минфина США шансов на хороший отскок американских индексов почти нет. Не забываем и про фактор закрытия квартала.