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Мнения аналитиков

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Индекс Мосбиржи уже в первые минуты торгов может подняться выше 2280 пунктов


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам в наших акциях послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь поднялась выше 70 долларов за баррель. Также российских «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов четверга в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,1% и 1,4% соответственно. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику и подтянулись на 0,2%. Сегодня на торгах в Азии также преобладают покупки: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 1,3% и 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем роста российского рынка в начале торгов, что позволит индексу МосБиржи уже в первые минуты подняться выше 2280 пунктов. При этом в дальнейшем мы ожидаем перехода нашего рынка в консолидацию. Выходной день в Европе и США, где сегодня отмечают Страстную пятницу, приведет к отсутствию внешних ориентиров для нашего рынка и поводов для направленного движения. В результате существенно снизится активность игроков и волатильность, а индекс МосБиржи ляжет в дрейф у достигнутых уровней.

На валютной секции Московской биржи с открытия торгов мы ожидаем консолидации рубля у уровней вчерашнего закрытия. Российской валюте еще в рамках вечерней сессии удалось отыграть позитивную динамику рынка энергоносителей, в результате чего у игроков утром нет поводов для направленного движения. При этом боковое движение в долларе и евро сохранится до конца торгов, которые будут проходить на фоне низких объемов.

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