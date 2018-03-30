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Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0,1% до 69,44 долларов по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 остается без изменений 2637п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный.

Нефть после стремительного роста на прошлой неделе обновлять максимумы не спешит, только закрепление выше 71 открывает дорогу к целям 74-78 долларов/барр.

Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль, пара доллар/рубль продолжает находиться в рамках канала 57,9-56,3 и несмотря на громкие заявления со стороны Великобритании спрос на гос. долг России может остаться стабильным. 

Российские индексы закрыли день ростом, РТС вырос на 1,6%, индекс МосБиржи прибавил 1,3%. Стабилизация ситуации на мировых площадках и динамика нефти помогла российскому рынку продемонстрировать рост. Среди бумаг мы бы отметили акции Мосэнерго и ФСК, по которым в последнее время складывается благоприятный внешний фон и с точки зрения технического анализа акции выглядят перспективно. 

Сегодня, с уходом многих мировых площадок на "выходные" мы ожидаем нейтрального открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях. Волатильность придет на рынок не раньше вторника.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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